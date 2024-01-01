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терморегулирующий вентиль

Сегодня, 05:48

Компания ROCKWOOL через интернет магазин предлагает выбрать и приобрести утеплитель для бани, квартиры, частного дома. Теплоизоляционные плиты дадут возможность сэкономить энергию на обогрев за счет сохранения тепла. Утеплитель выполнен из негорючих материалов и применяется вблизи печей и каминов. На сайте магазина можно узнать стоимость и приобрести утеплитель из минваты различного назначения: Для использования с целью утепления частного дома – камины, перегородки, полы, скатные кровли, каркасные стены. Для звукоизоляции квартиры – полы, перегородки, перекрытия. Для термоизоляции и технической изоляции камина, теплоизоляции сауны и бани. Кроме изделий из каменной ваты, в интернет магазине можно приобрести для кровли и стен терморегулирующий вентиль, элементы, защищающие внутренние конструкции зданий, утеплители от атмосферной влаги. Что производит компания? Интернет магазин предлагает также приобрести пароизоляцию для потолка, стен, кровли. Для удобства покупателей заказ доставляется в удобное время на следующий день. Возможен самовывоз. Доставку можно осуществить с погрузкой-выгрузкой, для расчета нужного количества утеплителя можно воспользоваться калькулятором, размещенным на сайте. За всеми консультациями можно обратиться в наш контактный центр. Купить продукцию ROCKWOOL можно через официальных дилеров компании, которые работают в российских регионах, в магазинах розничной сети. Компания является лидером в производстве утеплителей на основе каменной ваты. В группу входят предприятия, производящие антивибрационные панели, декоративные панели, техническое волокно, искусственную почву для выращивания цветов и овощей, акустические подвесные потолки, теплоизоляцию. Какие перспективы имеет компания? Продукция компании предназначена для всех конструкций зданий и сооружений, для воздуховодов и трубопроводов, промышленного оборудования, судостроения. Основана компания в 1909, в 1937 начато производство минеральной ваты на основе пород базальтовой группы. Компании сейчас в 18 странах принадлежат 28 заводов. Штат компании насчитывает 9000 специалистов, руководство компании находится в Дании. Огромный опыт работы компании позволяет удовлетворять запросы потребителей во всем мире. Главным направлением деятельности компании является разработка ноу-хау. Ежегодно с этой целью проводятся исследования и испытания с привлечением независимых экспертов, технологии производства постоянно совершенствуются.

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