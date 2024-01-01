Ни для кого не секрет, что в последние годы существенно расширился доступный широким массам выбор материалов для выполнения ремонтных работ и проведения всевозможных коммуникаций. Все больше поклонников появляется у труб, изготовленных из различных органических материалов, так как они имеют ряд серьезных преимуществ перед традиционными металлическими трубами. Например, полиэтиленовые трубы никогда не ржавеют, что существенно продлевает им жизнь. Они не подвержены воздействию блуждающих токов, что нередко способно уничтожить даже новую трубу из проводящего металла. Пластиковые трубы достаточно просты в установке, мало весят, не нагружают конструкции и легко транспортируются. Вот только огонь не переносят и требуют специального оборудования для работы с ними. Но обычные трубы и вовсе требуется соединять сваркой. При неразъемном соединении труб из полимерных материалов (полиэтилен низкого давления, поливинилхлорид и т.п.) тоже применяют методику сварки, но она существенно проще, чем при работе с металлом. Обычно выполняется, при которой торцы rura na vodu слегка оплавляются специальным оборудованием и соединяются. При этом происходит взаимное проникновение материала труб, которое после остывания приводит к образованию сварного шва. Для труб малого диаметра можно применить простое оборудование, состоящее из нагревающего элемента. Но при средних и крупных диаметрах не обойтись без ручного или профессионального гидравлического центратора, предназначенного для правильной осевой ориентации труб перед сваркой. Для труб больших диаметров подойдет только гидравлический центратор. шовная сварка стыков ПНД труб требует определенного опыта и умения, но этот процесс гораздо менее требователен к квалификации, чем сварка металлических труб. И времени этот процесс занимает гораздо меньше. Оборудование для выполнения сварки полиэтиленовых труб будет зависеть по своей стоимости от наличия и типа центратора и от того, насколько большой максимальный диаметр свариваемых этим оборудованием труб. Безусловно, самыми дорогими будут аппараты с гидравлическим центратором и возможностью сваривать трубы всех доступных диаметров. Но это будет уже профессиональное оборудование, которое не сможет пригодиться большинству людей в их повседневной деятельности. Самым дешевым вариантом и самым малофункциональным будет обычное сварочное зеркало без центратора.