Задача выбора входной двери, ответственна и сложна, но благодаря сотням статей в сети интернет можно за короткое время сложить для себя представления о необходимых параметрах защиты жилища. Современные входные двери должны быть безопасны, эстетичны, выдерживать интенсивные нагрузки, и легко эксплуатируемы, а установка замков тоже используются. Рынок производителей богат на различную ценовую и дизайнерскую линейку, однако, большая доля рынка сосредоточена на изготовлении входных дверей из металла. Есть ряд показателей по которым выбираем приемлемую входную металлическую дверь: О добротности и преимуществах стальной двери говорит наличие и количество стальных листов. Оптимально прочно, и с учетом усиленных ребер жесткости является изготовление в три листа. Качественный лист стали должен исключать наличие соединительных швов. На дверную внешнюю панель возлагается задача основной нагрузки, толстое полотно надежно удерживают стальные внутренние листы, что и станет преградой от взломов. Дополнительным плюсом станут штыри приваренные по всему периметру дверного полотна. Не стоит устанавливать входные двери самостоятельно, профессионалы знают массу нюансов и секретов, гарантирующий нормальную работу и долговечную эксплуатацию. Ну и аварийное вскрытие замков калининград на которое невелики, у нас тоже есть. Критерии выбора дверей Замки Правильно выбранный замок гарантирует безопасность и сохранность имущества дома. Его защитные функции должны быть надежными, и «хитрыми». Нужно сказать, что установка замков должна быть доверена компании, к которой в случае чего, можно предъявить претензии. По степени защиты замки поделены на четыре группы. Первой степени замки подходят для запирания межкомнатных дверей, они простые и прочные. Для входных металлических дверей используют замки второй степени защиты от взломов. Замки третьего и четвертого уровня относятся к высоким технологическим приемам охранной система дома. Степени защиты замков отличает количество секретных манипуляций от 2,5 вариантов до нескольких миллионов. Замки представленные на рынке в основном цилиндровые и сувальдные. Цилиндровые состоят из корпуса, цилиндра и кодовых комбинаций. Сувальдные это пластинные элементы, которые при помощи ключевого механизма выстраиваются в определенную комбинацию положения. Петли входной двери На сегодня большинство предложений состоит из двух типов дверных петель. Скрытые петли служат дополнительной защитой от взлома. Однако, недостатком таких петель является недостаточная плотность притвора. Что приводит к снижению тепло и звукоизоляции помещения. К тому же такие конструкции петель отражаются на повышенной стоимости дверей. Обратите внимания, петли входных дверей должны быть со встроенными противовзломными ригелями. Открытые дверные петли чаще используется на дверных полотнах свыше 300 кг. При различном расположении дверных петель, нагрузка в большей мере ложится на нижнюю часть. Для металлических входных дверей предусматривается 3-4 петли. Ригели Это элемент продолжающий замок в виде металлических штырей, которые видны при закрывании замка. Оптимальные такие ригели, которые дают ход закрытия в двух-четырех направлениях. Ригельные направляющие надежно входят в дверную коробку и фиксируют полотно. Ригели существенно повышают защитную функцию. По материалам vskrytie-zamkov39.ru.