Во время строительства важно принимать во внимание все возможные несчастные случаи и форс-мажорные обстоятельства. При том это касается как построения квартирных домов, так и нежилых помещений. Одним из важных аспектов является защита здания от возможного воспламенения и повышение огнеустойчивости материалов, из которых здание будет построено и проводится огнезащита металлоконструкций. В первую очередь стоит усилить безопасность металлоконструкций. В случае, если металлические части здания не были обработаны специальным материалом, металл при пожаре быстро нагревается до температуры своего плавления и теряет свои свойства прочности. Тогда несущая способность металлоконструкций теряется и здание тотчас рушится. Повышение огнестойкости металла может спасти людям жизнь, а также спасти некую часть материальных ценностей, которые будут находиться в здании. Есть не один способ повышения огнестойкости металлических конструкций. Сегодня различные материалы обладают ценными свойствами. Вы можете использовать специальную краску, спрей или штукатурку для обработки нужной поверхности. Либо же возможна установка специальных облицовочных плит, которые обладают хорошими огнеустойчивыми качествами, как и муллитокремнеземистый картон. С помощью подобных материалов прямое воздействие металла с огнем начинается позже, а также на какое-то время температура не повышается, пока не пройдет защитный слой. Чтобы определить максимально подходящий способ защиты здания от огня, нужно учесть некоторые параметры. Например, ограничения по весу огнезащитного покрытия, требуемый предел огнестойкости, сложность конфигурации конструкции, условия эксплуатации здания, агрессивность окружающей среды по отношению к металлу и защитным материалам. К второстепенным факторам относятся сроки проведения работ по установке огнезащиты, цена, эстетические требования.