Светодиодные экраны широко используются в развлекательных мероприятиях и наружной рекламе. Спрос на них постоянно растет. Это активные экраны, которые не требуют отдельного освещения или модуляторов, контрастность достаточная при солнечном свете. Они не требуют вентиляторов и кондиционеров, бесшумны и неприхотливы, применяются в загазованной городской атмосфере, при низких температурах и неблагоприятных погодных условиях. Управляются экраны дистанционно. Толщина составляет 8 см, им не требуется отдельное помещение и управляющие компьютеры. Экраны управляются через общую сеть, интернет, с помощью WiFi. Они могут включать несколько частей, что ускоряет подключение и монтаж. Собирается экран из базовых модулей, возможна замена любого из них без потери качества. Экраны отличаются большой яркостью и невысоким энергопотреблением. Какие преимущества экранов? Компания обладает собственным производством светодиодных экранов и гарантирует идеальную работу. Уличные графические экраны могут переносить изображение и тексты различной цветовой гаммы и разрешения. Их применяют для прямых трансляций публичных мероприятий. led экраны среди рекламных носителей являются наиболее эффективными. Благодаря технологиям, не подвержены атмосферным влияниям, выдерживают температуры -20+50С. Для экономии площадок используют ультралегкие и гибкие экраны, которые устанавливаются на отдельных конструкциях, крышах домов, подвешиваются на тросах. Чтобы гибкий экран работал нормально, ему следует обеспечить вентиляцию. При выходе из строя пикселей или элементов, они взаимозаменяемые. Гибкие экраны применяются в индустрии развлечений, повышают эффективность рекламы. Как купить экран? Приобрести экран нашего предприятия можно из любого региона через дилеров. У них можно купить светодиодные экраны без наценки. У нас всегда в наличии самые востребованные мониторы, что позволяет быстро доставлять и устанавливать экраны по заводской цене. Если в городе нет нашего представителя, экран отправляется транспортной компанией с инструкциями по эксплуатации. Экран может быть изготовлен под заказ в соответствии с предоставленными размерами. Ушла в прошлое эпоха неона, современные мегаполисы мерцают светодиодными экранами. Преимущества технологии очевидны зрителям и рекламодателям, она находит нишу в любом уголке города. светодиодный экран применяют рекламные компании, их размещают на площадях и в торговых центрах, они собирают максимальную аудиторию на праздничных мероприятиях.