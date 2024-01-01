Астигматизм – это заболевание глаз, при котором человек достаточно плохо различают любые объекты вне зависимости от дальности их расположения. Это означает, что астигматизм всегда идет параллельно с такими нарушениями зрения, как близорукость или же дальнозоркость. Помогут ли жесткие линзы и как надевать линзы этого типа, когда у вас и астигматизм лечение? Давайте попробуем понять, что такое астигматизм глаз на простых примерах. Обычно луч света при попадании в глаза человека, концентрируется всего лишь на одной точке – роговице. Если же глаза человека больны астигматизмом, то луч света рассеивается по всей сетчатке глаза. То есть вы не можете ни книгу нормально почитать, ни на самолет в небе посмотреть. Врачи-офтальмологи полагают, что у каждого из нас есть астигматизм глаз в той или иной степени. Более выраженный он у тех, кто имеет четкий диагноз – близорукость или дальнозоркость. Если у человека так называемый смешанный астигматизм, то есть комбинация дальнозоркости и близорукости, то проблемы со зрением могут быть существенные. Человек не сможет видеть вообще. Как лечить астигматизм? Лечение данного заболевания не совсем стандартное. Оно зависит от следующих критериев: 1. Возраст больного; 2. Степень физической активности; 3. Вредные привычки; 4. Образ жизни, питание и работа; Наиболее оптимальный метод лечения – специальные очки, линзы либо же лазерная коррекция. Но, как и любого метода лечения, у всех вышеперечисленных есть свои достоинства и недостатки. Перечислим их. Недостатки коррекции зрения с помощью очков: Если у вас установлена высокая степень астигматизма (более 6D) и врач-офтальмолог прописал специальные очки, то будьте готовы к: 1. Головокружению; 2. К ощущению песка в глазах. Вам будет хотеться плакать и чесать глазницы. 3. Зрительный дискомфорт различной степени. Но, как утверждают медики – явления эти временные и быстропроходящие. Недостатки коррекции зрения с помощью контактных линз Еще несколько лет назад для коррекции астигматизма прибегали к довольно жестким грубым контактным линзам. Сказать что-либо о дискомфорте при ношении таких линз – нельзя, жалоб у пациентов не возникало. Но, негативное влияние на саму роговицу было значительное. На данный момент врачи-офтальмологи рекомендуют прибегать к ношению специальных торических линз. У данного вида противопоказаний не имеется. Последствия астигматизма Если не заниматься своим здоровьем и регулярно не посещать врача-офтальмолога, то астигматизм может привести к косоглазию и значительному ухудшению зрения. По материалам https://moseyes.ru/.