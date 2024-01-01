Проведение различного рода торжественных мероприятий и торжеств чаще всего осуществляется в ресторанах и кафе, так как в этом случае очевидны определенные преимущества. Во-первых, заказывая проведение торжества в ресторане, Вы обеспечиваете всех гостей просторным и вместительным помещением. Во-вторых, Вам уже не надо будет заботиться об обслуживающем персонале и меню, так как каждый ресторан сможет предоставить Вам эти услуги. А вот выбрать подходящий ресторан является уже небольшой проблемой. Рейтинг ресторанов поможет. Ведь в данном случае необходимо учесть не только качество обслуживания, но рейтинг и оформление самого ресторана, ведь от этого порой зависит очень многое. В нашей статье мы проведем краткий обзор, который включает самые дорогие рестораны Ростова-на-Дону. Ресторан-отель «Алиби» является ярким примером уюта и гармонии, так как расположен он в отдаленной и тихой части города. Интерьер выполнен в европейском стиле. Данное заведение славится своей изысканной европейской и японской кухней, а также роскошной картой вин. В распоряжении клиентов ресторана также есть русская баня. Клуб-ресторан «Авеню». Дизайн ресторана напоминает один большой цветок, где его центр – это барная стойка, а лепестки – расставленные вокруг столики. Кухня – европейская, кавказская, восточная. Меню ресторана содержит огромное предложение по выбору фирменных блюд, горячего шашлыка. Карта вин и крепких алкогольных напитков представлена широким разнообразием. Ресторан «Алиоли» расположен в самом центре города в роскошном особняке. Привлекательность данного места обусловлена следующей особенностью данного ресторана. Дело в том, что здесь готовится исключительно средиземноморская кухня, что очень понравится любителям экзотики. Ресторан «Багатье» является очень популярным и престижным заведением в Ростове-на-Дону. Он выгодно отличается величественным и роскошным внутренним убранством и своеобразной атмосферой. В данном ресторане преимущественно подаются блюда европейской и русской кухни, среди которых встречаются изысканные варианты. Ресторан «La Strada» является ярким примером изысканной итальянской кухни. Находится в посещаемой части города, внутреннее убранство соответствует стилю. Любителям же немецкой кухни обязательно следует посетить ресторан «Libhaber», выполненный в соответствии с канонами строгого и лаконичного немецкого стиля. Помимо прочего, самые дорогие рестораны Ростова-на-Дону включают также рестораны «БирХоф», «Водка», «Коста Бланка», «Свинья и свисток», «Тихий Дон» и некоторые другие, отличающиеся стилистикой интерьера, обслуживанием и предлагаемым меню.