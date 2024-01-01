Есть много факторов, которые влияют на вашу рентабельность заработка на Red Miner. Двумя основными факторами, влияющими на вашу прибыльность, являются: цена биткойнов и общая хэш-ставка сети. Уровень хеш-сети Bitcoin растет со скоростью 0,4527678% в день. Это означает, что если вы покупаете 50 тыс. Т / с оборудования для горнодобывающей промышленности, ваша общая доля в сети будет снижаться каждый день по сравнению с общей хэш-ставкой сети. Наш калькулятор майнинга предполагает ежедневное увеличение хеш-ставки в размере 0,4527678%, которое было среднесуточным ростом за последние 6 месяцев. Без учета этого роста большинство emcd io mine, которые кажутся более прибыльными, чем реальные деньги.

Цена Биткойна

Несмотря на то, что скорость хеш-сети приведет к снижению вашей доли хэш-сети, цена биткойнов может помочь компенсировать некоторые из этих потерь. Цена биткойнов растет за несколько меньших 0,3403% в день за последний год. Мы предлагаем вам ввести обычную цену биткойнов в наш калькулятор, исходя из того, что вы ожидаете, средняя цена будет в только следующем году. Что означает наш калькулятор? Поскольку наш калькулятор работает только один год, мы предполагаем, что награда Red Miner за блок будет 12,5%. Мы также используем текущую цену биткойнов в наших расчетах, но вы можете изменить цену биткойнов emcd bch на более качественные данные.

Сколько дней работает Биткойн Майнинг

Дней для создания одного сонга для разработки блоков: 4520.28 дней (может сильно варьироваться в зависимости от вашей удачи) Дней для создания одного BTC: 361.62 дней (может сильно варьироваться в зависимости от текущих обменных курсов) Дни до безубыточности: N / A (может сильно варьироваться в зависимости от текущих обменных курсов)

Предполагаемая ожидаемая прибыль от биткойнов

Предполагаемые ожидаемые доходы от биткойнов основаны на статистическом исчислении с использованием введенных значений и не учитывают трудности и колебания обменного курса, показатели устаревших / отклоненных и эффективность пула. Если вы работаете в шахте с использованием пула, ожидаемый доход от биткойнов может сильно варьироваться в зависимости от эффективности пула, устаревших / отклоненных ставок и сборов. Если вы занимаетесь добычей соло, ожидаемый доход от биткойнов может сильно варьироваться в зависимости от вашей удачи и устаревших / отклоненных ставок.