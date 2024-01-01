Самым главным принципом современного проектирования является его экономическая целесообразность и выгодность вложения. При разумном проектировании позволяется значительно сократить расходы еще на начальных стадиях постройки. Под словом «проектирование» можно подразумевать процесс разработки конструкторской документации, начиная от составления технического задания до разработки огромного комплекса чертежей, которые понадобятся для начала строительства. А под словом «инженерные системы зданий» подразумевается система сооружений и коммуникаций, которые можно использовать непосредственно в процессе водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, Проектирование вентиляции

Инженерные системы зданий—это комплекс разнообразных технических решений

В наши дни трудно представить себе здание без развитой инженерной системы, которая обеспечивает высокий уровень комфортности и безопасности. Обслуживание инженерных систем разного уровня сложности—это очень трудоемкий и тяжелый процесс, который требует от обслуживающего персонала высокого уровня подготовки и знаний в данной сфере. Инженерные системы зданий делятся на внутренние и наружные системы и Проектирование кондиционирования систем зданий конечно же зависит не только от пожеланий заказчика, но от стандартов в первую очередь.

Также их можно классифицировать так:

- инженерные системы теплоснабжения (это система разделения, передачи и преобразования электроэнергии для всех потребителей); - инженерные системы газоснабжения (это система, которая должна обеспечивать всех потребителей необходимым количеством газа, и при давлении, которое обеспечивает нормальные режимы эксплуатации); - инженерные системы сигнализации и связи (это системы обеспечивающие безопасность зданий и сооружений); - инженерные системы наружного освещения (это системы освещения наружных территорий, которые являются важным элементом нашей современной жизни); - инженерные системы вентиляции и кондиционирования (это системы, которые предназначены для притока свежего воздуха, удаление из воздуха грязных примесей, которые постоянно образуются в закрытых помещениях); -инженерные системы водоснабжения и водоотведения (это системы, которые представляют собой комплекс объектов, которые используются для подачи воды хорошего качества и в нужном количестве для потребителей); - инженерные системы теплоснабжения (это система, которая помогает обеспечить дом теплом).