Модельный 2014 год автомобилю Land Rover Discovery принес легкий шарм в дизайн, меньший аппетит в расходе топлива, изменения в системах помощи и в комфортность салона и лепесток 200 также просто. Появилась новинка в названии авто – задняя дверь и капот получили надпись Discovery, в отличие от прежнего имени Land Rover, задняя дверь лишилась в надписи цифры 4 и обозначение марки двигателя. Теперь маркировка расположена на дверях спереди с указанием типа двигателя. Пятилитровый двигатель заменен на 3–х литровый, более мощный и рассчитанный на долгий срок службы. Весь модельный ряд оборудован восьмиступенчатой коробкой скоростей. Обладая типом двигателя V6, с пропускной способностью 340 и с моментом силы 450, обновленный автомобиль берет разгон в течение 8 секунд до 200 км/ч, производя при этом за счет экономии топлива сброс углекислого газа менее 300 г/км. При покупке нового внедорожника покупатель выбирает на свой вкус одноступенчатый или двухступенчатый агрегаты, распределяющие крутящий момент двигателя на приводные механизмы с высокими и низкими возможностями для преодоления глухого бездорожья. Те кто боится за ремонтопригодность, могут не опасаться - при желании найти можно даже разборки авто Rover Evoque нового рестайлинга, так что запчастями вы будете обеспечены. Комфортная езда и безопасное движение пассажиров представлены обновленными средствами, предназначенными в помощь шоферу: функциями отслеживания глубины брода, контроля «слепых» зон и улавливания двигающегося навстречу транспортного средства, систем предупреждения о столкновении при включении заднего хода и технологий камер для контроля дорожной ситуации плохо просматриваемых зон. В обновлениях авто появились 17 динамиков аудиосистемы (вместо 8), наличие светоотражающего стекла и солнцезащитных козырьков для достижения оптимальной температуры в салоне. Кожаные сиденья в трех вариациях с вышивкой символики на подголовниках, роскошный руль, отделанный превосходной кожей с черными вставками, блестящая отделка подрулевых лепестков и переключателя передач придают новому Discovery шикарный вид.