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пищевые добавки купить

6 января 2024

Полезность и правильность питания давно стали образом жизни для многих, однако не все так просто и не всегда вроде бы полезный продукт является таковым из за входящих в его состав химических компонентов, которые по праву признаны мировым сообществом, как поставка пищевой добавки Покупая продукты питания, мы редко обращаем внимание на их состав и очень зря. В этот состав входят различные пищевые добавки, к примеру: -консерванты (Е200-299) -красители (Е100-199) -эмульгаторы и стабилизаторы (Е400-599) -усилители вкуса и аромата (Е600-699) и т.д. В последнее время все больше говорят об отказе от вредных пищевых добавок и их влиянии на здоровье людей, ведь определение их физиологического действия проводят на крысах, продолжительность жизни которых по сравнению с человеческим организмом очень мала. Сегодня пищевые добавки купить не проблема. Ученые подсчитали, что в странах Западной Европы человек ежедневно получает в виде пищевых добавок эквивалент 12-36 таблеткам аспирина – это очень плохо отражается на организме Список вредных пищевых добавок Доказано, что вредны пищевые добавки: -Е221, Е250, Е251 влияют за повышенную возбудимость детей -Е212 (бензоат натрия) и Е213 (бензоат кальция) опасны для астматиков и людей, чувствительных к аспирину -Е621 вызывает учащенное сердцебиение, головокружение, головную боль и слабость, поэтому его запрещено добавлять в продукты детского питания. Покупая продукты, обращайте внимание на Е-числа, ведь некоторые пищевые добавки запрещены для употребления.

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