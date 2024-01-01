внедрение искусственного интеллекта в бизнес

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Какие условия инвестирования?

Срок окупаемости – необходимое время возвращения вложенных средств, благодаря получению дохода после реализации проекта. У этого метода оценки эффективности есть минусы. Так, невозможно учесть доход, спустя срок окупаемости. Когда он превышает конкретные значения, определенные инвестором, проект не рассматривается, несмотря на значительный ожидаемый доход. Прибыль инвестора – главный показатель, учитываемый при планировании вложений. Этот показатель включает инвестиции и рассчитывается в процентах. Под постоянным доходом понимают наличные деньги, если средства помещены на сберегательный счет. Можно рассчитывать на проценты с дохода, покупки акций, которые обеспечивают получение дивидендов.

Какие бывают инвестиции?

Выгоды от инвестирования определяются прибылью. Вложение в облигации с доходностью 10% гораздо выгоднее депозита под 8%. Текущий доход – не окончательный фактор, который необходимо учитывать при решений об инвестировании. Часто оценка прибыли играет решающую роль. Для инвестиций не существует единой классификации. Часто это вложения в компании. Придуманы для этого финансовые инструменты: опционы, паевые инвестфонды, облигации, акции. Инвестиции отличаются по риску. Облигации – малорисковые активы, среднюю имеют акции, высокорисковые – другие инструменты. Инвестиции различают по типу дохода. Инвестиции с фиксированной прибылью – облигации, которые не защищены, как банковские, но приносят доход.