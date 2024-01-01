Мраморная крошка – это наиболее популярный материал для отделки стен, и других поверхностей, который состоит из мраморных гранул, и специального прозрачного вещества. В наше время при помощи специальных технологий мраморную крошку можно окрашивать в разные цвета, благодаря чему этот отделочный материал еще более востребован. Главным преимуществом такого материала, как купить гранитную крошку в мешках которую несложно, является то, что это еще и наиболее прочный отделочный материал, поэтому при помощи мраморной крошки обычно отделывают стены в учебных заведениях, гостиницах, кафе, и других помещениях, где на стены идет большая нагрузка. Обычно внутри помещений отделывают стены мраморной крошкой мелкой фракции, а снаружи наоборот, отделывают стены мраморной крошкой крупной фракции, поэтому стены снаружи более прочные.

Использование мраморной крошки

Еще одним преимуществом мраморной крошки является то, что ее можно нанести практически на любую поверхность, будь то бетонная стена, или деревянная доска, практически на всех поверхностях мраморная крошка держится отлично, однако мастера не советуют наносить мраморную крошку на неровную, или влажную поверхность, так как в таком случае никто не даст гарантии, что отделка со временем не отпадет, поэтому также нельзя отделывать стены этим материалом во время дождя. Ну а доломитовая мука для почвы тоже не редкость.

Нанесение мраморной крошки на поверхность

Прежде чем нанести мраморную крошку на поверхность, ее для начала необходимо подготовить. Желательно сначала нанести на поверхность грунтовку, однако сперва необходимо проверить, нужна ли грунтовка, или нет, поэтому нанесите немного грунтовки на стену, и дайте ей подсохнуть несколько минут, по прошествии которых посмотрите, нет ли на стене пленки, если она есть, то грунтовка не понадобится. Наносить грунтовку на поверхность нужно еще в том случае, если ее цвет, и цвет мраморной крошки, не совпадает, однако в таком случае грунтовка должна быть с колером. Мраморная крошка наносится на поверхность очень легко, при помощи шпателя, кто когда-либо цементировал что-то, знает как пользоваться шпателем, однако мраморную крошку необходимо наносить очень быстро, так как этот материал очень быстро сохнет, поэтому если поверхность слишком большая, необходимо чтобы ее отделкой занималось несколько человек, так как один человек не успеет отделать всю поверхность. После отделки поверхности мраморной крошкой, ее необходимо будет протереть специальной теркой, чтобы поверхность стала ровной.