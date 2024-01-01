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кабель ввгнг ls 3х2.5 цена

Сегодня, 05:30

Силовой кабель ВВГнг-FRLS используют для передачи электроэнергии, а также в стационарных электроустановках, кабель огнестойкий. Традиционно FRLS называют именно огнестойкий, который сохраняет работоспособность и характеристики при воздействии пламени 3 часа. Измеряется огнестойкость пределом по времени, напряжением под влиянием пламени, температуре пламени, условиями монтажа. «FR» означает, что кабель не горит в открытом пламени, сохраняет характеристики 180 минут, не поддерживая горения. Изоляция не выделяет вредные вещества и дым. Огнестойким барьером является слюдосодержащая лента, которая противостоит огню и высокой температуре. кабель ввгнг ls 3х2.5 цена используется также на атомных станциях, в жилых домах. Его прокладывают на пожаро и взрывоопасных объектах. Благодаря изоляционным свойствам, кабель обеспечивает безопасность при скоплении людей.

Где применяется кабель?

Кабель используется при прокладке в линиях систем безопасности, а также других систем, функционирующих при пожаре, предназначен для распределения электроэнергии в электроустановках в качестве огнестойкого. Кроме этого, кабель имеет уменьшенной пожароопасность, дымовыделение. Состоит из медной токоведущей жилы, изоляции из слюдосодержащих лент, ПВХ с малой пожароопасностью, оболочки с небольшим газовыделением. Используется одиночно или в группе стационарных сетей питания противопожарной защиты, реанимационного оборудования медучреждений, освещения путей эвакуации, дымоудаления, других электроприемников, сохраняющих работоспособность при пожаре. Для общепромышленного использования кабель задействован на АЭС, применяется для кабельных систем и внутренней прокладки, включая взрывоопасные зоны. Так же у нас есть в наличии и кабель купэв.

Сколько стоит кабель?

Кабель эксплуатируется в специальных, электрораспределительных сетях внутри жилых и промышленных помещений. Его сфера применения очень широка. Это АЭС и химические заводы, коттеджи и квартиры. Основное отличие кабеля – наличие оболочки, которая не поддерживает горение, при разрушении не производит задымления. В остальном простой кабель без ограничений в эксплуатации. Нельзя не вспомнить о цене кабеля, которая выше стоимости стандартного кабеля с одинаковыми характеристиками. Это оправдано поскольку множество пожаров происходит из-за возгорания кабелей и изоляционных оболочек. Все применяемые огнестойкие кабели на территории РФ, независимо от производителя, технических характеристик, сечения должны отвечать требованиям ГОСТ.

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