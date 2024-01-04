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вторичный щебень

4 января 2024

Щебень – неорганический материал, зернистой формы, крупностью от 3 до 150мм, добываемый методом своеобразного измельчения твердых горных пород. В наше время щебень широко используется в современных строительных целях в качестве дополнительного и основного компонента при изготовлении бетона или заливки фундамента и вторичный щебень доступна и купить ее проще простого. Основной характерной особенностью щебня, определяющею его качество является такой показатель как лещадность. Лещадность – это количеств зерен пластинчатой и игловатой формы (в процентном соотношении), входящих в состав щебня. Лещадность может колебаться от 10 до 50%. Наиболее качественный, обеспечивающий высокую утрамбовку, считается кубовидный щебень с лещадностью 10%. Данный вид щебня используется в основных строительных работах. Не менее важной, а порой и решающей, характеристикой щебня является такой показатель, как морозостойкость. Морозостойкость щебня определяется количеством и длительностью периодов заморозки и соответственно оттаивания. По морозостойкости данный материал маркируют от F15 до F400. В серьезных строительных работах рекомендуется использовать щебень с маркировкой никак не менее, чем F300. Существует несколько разновидностей щебня. Каждый вид имеет свои особенности и спектр предназначений, поэтому при покупке данного материала, следует поинтересоваться, для каких целей рекомендовано использовать именно данный вид щебня. Разновидности щебня: 1) Шлаковый щебень 2) Гравийный щебень 3) Известняковый щебень 4) Вторичный щебень 5) Гранитный щебень Купить щебень в любых количествах не составит труда. Преимущественно продажей оптовых партий занимаются компании-владельцы каменных карьеров. В розницу щебень можно приобрести на специальных складах даже по интернету. Доставку щебня как правило обеспечивает продавец материала

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