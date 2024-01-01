протезирование зубов виды и цены спб Негативное влияние окружающей среды, неправильное питание, недостаток качественных овощей и фруктов – все это негативно отражается на состоянии зубов и порой протезирование зубов виды и цены спб непросто. Кто-то боится стоматологов еще с детства, а кто-то жалеет времени и денег. В результате это приводит либо к сильному разрушению зубов, либо к их утрате. Единственным выходом из подобной ситуации является протезирование зубов и система icon тут поможет. Благодаря протезированию зубной ряд может быть прекрасно восстановлен, причем искусственные зубы ни по цвету, ни по своим функциям не отличимы от естественных. Кстати, данное направление в современной стоматологии успешно применяется не только при работе со взрослыми, но и с детьми. Различают два вида протезирования: съемное и несъемное. В несъемном протезировании различают такие виды протезов как вкладки, мостовидные протезы, коронки, виниры. Съемные протезы также делят на несколько видов. Среди них наиболее распространены такие протезы как пластинчатые, бюгельные. Современные материалы, их которых изготавливают протезы, отличаются своей безопасностью и удобством. Наиболее распространенным материалом является металлокерамика. Среди ее основных качеств можно выделить прочность. Поэтому зачастую металлокерамику используют в качестве материала для восстановления пораженных зубов в боковом отделе, то есть там, где наблюдается значительная нагрузка на зубы. Кроме того используется и безметалловая керамика, главным преимуществом которой является то, что восстановленный зуб визуально не отличается от настоящего и, следовательно, более эстетично выглядит по сравнению с протезами из других материалов. Кроме безметалловой керамики эстетические задачи помогает решить и установка виниров. Они представляют собой фарфоровые пластинки, заменяющие собой внешний слой разрушенных зубов. Наиболее часто их устанавливают на передние зубы.Таким образом, современная стоматология благодаря своему развитию позволяет решить не только функциональные задачи при лечении зубов, но и удовлетворить эстетические требования своих клиентов. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





