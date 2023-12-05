Вот случилось, вы решили купить пластиковую лодку, но для курирование судном с подвесным мотором любой мощности, согласно нынешнему законодательству, необходимо пройти аттестацию и экзамен в ГИМС. На практике, это касается только случаев, когда вы собираетесь рыбачить где патрулируют судоходные инспекция и водная милиция: судоходных реках, примыкающих заливах и водохранилищах. Мысли в контексте "моя лодка с мотором того не стоят", "электрический мотор не требует регистрации" или "лодка до 2.5 метров с навесным транцем не требует регистрации" предлагаю обсуждать с уполномоченными собирателями номиналов. Ниже я постараюсь описать процедуру как купить права гимс на управление моторной лодкой в Киеве и не оглядываться по сторонам во время рыбалки на большой воде. Виды подготовки судоводителей: какие курсы выбрать для рыбалки Итак, перед поиском и записью на курсы судоводителя, прежде всего нужно определиться с квалификацией обучения, о которой у вас или спросят или навяжут свои варианты. Категории судов: Водный мотоцикл; Маломерное судно; Моторное судно; Прогулочное судно; Парусное судно; Район плавания: Внутренние водные пути; Прибрежные морские пути; Для любительской рыбалки в наших водоемах оптимально подойдет "Моторное судно" - по классификации, это судно до 6 метров независимо от мощности двигателя с подвесным мотором. Этого вполне достаточно, хотя вам могут предложить за небольшую доплату класс "Прогулочное судно" - до 24 метров с неограниченной мощностью мотора, аргументируя это возможностью сдать квалификацию в рамках одного экзамена, чтобы потом не бегать по инстанциям. Где проходить курсы судоводителя В сети достаточно организаций, которые готовят "капитанов" к экзаменам так и простых "ускорителей" Я выбрал первый способ и остановился на следующем заведении: Для начала, вам понадобится записаться на курсы по телефону, где вам сообщат об ориентировочной дате первых занятий после набора группы. До начала занятий, вам понадобится подъехать по указанному выше адресу, предоставить паспорт, набор фото 3х4, медицинскую справку установленной формы, оформить договор, внести оплату. Набор необходимых документов вам скажут по телефону. Обучение проходят заочно, но пропускать лекции не стоит. Если вы начинающий, захватите блокнот и ручку, на лекциях звучит много полезных для новичка заметок из практики.Скорее всего, вам предложат приобрести учебное пособие. Но имея доступ в интернет, я лично этого делать не стал. Вот список базовой литературы, могу рекомендовать как методический материал для плавания по внутренним водоемам. Сдача экзаменов Внутренний и внешний экзамены включают теоретическую и практическую часть. Последняя представляет собой управление судном на симуляторе капитанского мостика. После сдачи экзаменов, вы сможете получить Свидетельство о завершении курсов судоводителя непосредственно в учебном заведении и чуть позже - заветное свидетельство судоводителя малого / маломерного судна.