В конце девятнадцатого века в Швейцарии, был изготовлен уникальный строительный материал под названием бризолит. Смесь строительного камня со щепой с добавлением цемента и минеральных добавок. Патент на этот материал был впервые зарегистрирован в Германии 1934 году. Спрос на бризолит, увеличивался по мере его потребности, как альтернатива другим традиционным материалам, применяемых в строительстве, таким как кирпич или бетон и газосиликатные блоки купить просто. На сегодняшний день, бризолит применяют во всем мире. Обладая свойством теплоизоляции, он находит применение в таких странах как Америка, Канада, и ряда стран Скандинавии. А его экологические качества были применены во Франции, Испании, а так же Португалии, производителями вин, для постройки своих погребов. С недавнего времени бризолит, начали применять и у нас в стране. Благодаря его уникальным звукоизоляционным качествам он незаменим при строительстве домов в районах с интенсивным движением, где порой шум превышает все установленные экологические нормы. Купить газосиликатный блок у нас тоже кстати можно. Бризолитовые блоки, производятся на натуральной основе экологических компонентов, и при длительной эксплуатации не выделяют в атмосферу вредных веществ. Они пористы, и это дает им дополнительные возможности, при относительной влажности выступать в роли терморегулятора. Главное их преимущество в том, что для хранения не нужно специальных помещений, так как бризолит набравши по технологии высокий процент прочности, не боится влаги, прямых солнечных лучей, дождя и снега! Прочность их настолько высока, что дает возможность строить дома высотой до 16 этажей, при этом выдерживая на отлично нормы сейсмичности.