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пошив диванов на заказ

Сегодня, 04:49

Компания предлагает по низкой цене диваны высокого качества от производителя. Низкая стоимость связана с сотрудничеством фабрики с производителями материалов и комплектующих для изготовления диванов. Работаем мы с проверенными производителями-поставщиками высококачественной фурнитуры, обивки, наполнителей и материалов каркасов. Мы предлагаем готовую мебель из каталога или под заказ. Среди большого ассортимента можно отыскать мягкую мебель для офисов, для дома, включая раскладные диваны, мебель для кухни, эксклюзивные наборы, в которые входят кресла и диваны, которые разработаны дизайнерами фабрики. Вниманию заказчика предоставляется большой выбор цветового решения фурнитуры и обивки. При производстве диванов под заказ дизайнеры разработают индивидуальный проект в соответствии с пожеланиями заказчика.

Что предлагает фабрика?

Преимущества сотрудничества с фабрикой следующие: Диваны можно приобрести оптом по низким ценам. Для постоянных клиентов особые условия, оперативное выполнение больших заказов. Информационная поддержка на сайте мебельной фабрики, оперативная доставка. Мы оценим финансовый потенциал торговой точки, отправим рекламную продукцию для привлечения клиентов. Наши менеджеры перенаправят в Ваш магазин конечных потребителей. Звонок в нашу компанию поможет росту прибыли и развитию бизнеса торговой точки. Фабрика предлагает большой ассортимент мягкой мебели эконом и среднего класса: угловые диваны кресла, классические диваны. Мы можем изготовить по индивидуальному заказу эксклюзивную мебель, изделия для точек общепита, развлекательных и торговых центров, гостиниц. Так же у нас можно и пошив диванов на заказ по очень выгодной цене.

В чем отличие продукции фабрики?

Всегда узнаваема продукция фабрики: кресла и диваны отличает яркая индивидуальность, качество исполнения, эстетическая привлекательность при доступной цене. Качество мебели обеспечено контролем на всех этапах производства продукции. Изготовление и проектирование мягкой мебели производится квалифицированными специалистами с применением современных технологий. Мебельная фабрика хорошо известна партнерам и потребителям, имеет высокую репутацию, благодаря высокому качеству продукции, ее мебель представлена во всех регионах. Фабрика является призером региональных выставок, обладает профессиональными знаками отличия и дипломами. За время работы предприятие получило большой опыт сотрудничества с мебельными салонами, различными учреждениями, гостиницами, санаториями по их обустройству мягкой мебели.

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