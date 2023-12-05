Спальня – особое место в доме, поскольку здесь любой день начинается и заканчивается, здесь проходит треть жизни. Она должна быть комфортной, функциональной и красивой, что во многом зависит от штор. Оформление шторами – особое искусство, которое требует знание ассортимента тканей, фурнитуры, большого опыта, технологических решений по их применению, наличия дизайнерских способностей, чтобы создать нечто уникальное и неповторимое. Дизайн штор создается с учетом освещенности помещения, цветовой гаммы и стиля. Учитывается размер и количество окон, цвет мебели, пола, стен. Оформление шторами необходимо выполнять на этапе разработки дизайн проекта спальни. Для этого необходимо создать трехмерную модель с освещением, цветами и мебелью. В этот момент прорабатывается оформление шторами или, когда ремонт завершен, подвешены люстры, расставлена мебель и спальня залита солнечным светом. Как выбрать шторы? При грамотном подходе для спальни можно использовать любой стиль штор. Хороший дизайнер штор может учесть пожелания заказчика и особенности помещения, создать дизайн штор, которые будут радовать долго. Мы предлагаем приобрести шторы для спальни, чтобы оформить интерьер, от разработки текстильного проекта до установки аксессуаров и карнизов, навешивания штор. Мы предлагаем несколько вариантов оформления спальни шторами. За время работы нами создано большое количество дизайн проектов для спален. Выбрав нас, как другие клиенты, получите на долгие годы множество положительных эмоций и шторы для спальни. Кликнув шторы для спальни на любом фото, Вы увидите увеличенную фотографию, после чего можете просмотреть галерею штор, закрыть фотографию и выбрать следующую. В каких стилях бывают шторы? Минимализм во многих чертах схож с хай-теком. За счет отказа от нагромождения мебели – стремление к пространству, неброские тона, простота форм и линий объединяют современные стили. Но в минимализме нет стекла и металла, он ближе к обычной жизни, уютнее. Мебель деревянная, ее поверхности матовые. В стиле минимализм шторы неяркие и легкие, не привлекают внимания, как и вся обстановка. Они выполняют честно свои функции, никакой дополнительной идеи не несут. Глядя на интерьер в стиле прованс, трудно удержаться от улыбки. На самом деле, он мил, нежен и непосредственен. Притягательно выглядит спальня:: шторы в цветочек, расшитые покрывала, салфетки на комоде создают сказочный образ. В этом стиле шторы всегда двойные, тюль сочетается с темными плотными портьерами.