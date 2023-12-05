держатель для кустов смородины купить При обрезке малины, если участок загущен, следует удалять недоразвитую поросль и часть хороших побегов. Оставляют развитые побеги, расположенные друг от друга на расстоянии не менее 10 см, иногда 2—3, но не более, растущих от одного корня. На верхушке оставленных побегов удаляют недоразвитые почки. Если же малина посажена отдельными кустами с расстоянием 30—50 см, можно оставить 3—5 побегов, растущих от одного корня. Если говорить о покупке малины, то лучше вофициальные питомники растений в спб и кустодержатель купить - так у вас будет гарантия того, что вы купите именно то, что хотите. В конце мая — середине июня нужно провести обрезку побегов на высоте 80—90 см, тогда на них отрастут 4—5 новых веточек и они станут основой будущего урожая. Побеги, плодоносящие в этом году, нужно обрезать выше (на 2—3 мм) последней, начиная от вершины вызревшей почки. Причем ориентировать кончики секатора следует в сторону корня, а не вверх. В середине мая, при достижении молодыми побегами этого года высоты 40—50 см, проводят прореживание, удаляя мелкую поросль. А через 2—3 недели, когда побеги достигнут 80—90 см, их укорачивают на 5—6 листьев, чтобы получить разветвленные побеги. В конце июля, после сбора урожая, проводят прореживающую обрезку побегов, при этом отплодоносившие удаляют под корень. И купить хвойные растения тоже можно, как и держатель для кустов смородины купить или ускоритель отверждения.. Если вы хотите получить два урожая ремонтантной малины, обрезать и ухаживать нужно как за обыкновенной малиной. Однако оба урожая будут небольшие. Для получения одного, но большого позднеосеннего, все побеги, отплодоносившие осенью, и еще не плодоносившие молодые, вырезают под корень. Ухаживают за молодой порослью ремонантной малины и прищипывают ее так же, как и обычную. Можно часть кустов формировать для получения двух урожаев, а часть — для одного. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





