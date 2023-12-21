купить авто с пробегом в кредит

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Как проводить осмотр?

Особое внимание при осмотре уделите кузову. Не нужно спрашивать у продавца, повреждался ли кузов, проверить это лучше самостоятельно. Если кузов не поведен, двери закрываются с одинаковым звуком и усилием. Не должны отличаться дверные щели, обратите внимание на следы коррозии. Проверьте, не перекрашен ли кузов. Если да, то был кузовной ремонт. Краски не должно быть на пластмассовых деталях кузова. Но, если машина бюджетного класса, ремонт сделан с умом, то плохого в этом ничего нет. Чтобы проверить уровень коррозии, осмотрите соединение кузова с крыльями. На авто с большим пробегом должны быть следы коррозии по кромке крыла. Коррозии особенно подвержено днище, осмотреть которое позволит эстакада или смотровая яма. Если это затруднительно, под кузов придется заглядывать.

Что учитывать при осмотре?

Если прогнили несущие элементы кузова, автомобиль не проживет долго. Проверьте под кузовом, насколько выступает масло. Крепость кузова из салона можно проверить шилом, стоит только откинуть коврики. Сквозная ржавчина чаще всего бывает под ногами водителя или пассажира, в районе багажника над глушителем. Когда автомобиль не битый, но на нем новые покрышки, то не поддается регулировке развал-схождение и кузов очень деформирован. Резина будет изнашиваться очень быстро. Если покрышки спереди изношены неравномерно, то в плохом состоянии передняя подвеска. Нажмите на угол кузова – не должно быть сильных раскачиваний, иначе есть проблема в амортизаторах. Чтобы проверить состояние двигателя, необходимо прогреть и заглушить его, запустить снова. Когда двигатель сильно изношен, при подобном маневре загорится лампочка снижения давления масла до аварийного.