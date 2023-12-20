Обыкновенные открывающиеся двери является классическим решением для межкомнатного пространства. Но порой квадратура наших комнат не позволяет нам поставить такую дверь за неимением места даже для того, что распахнуть дверь. В этом случае на помощь приходят классические двери межкомнатные или двери-купе. Они помогают экономить драгоценное пространство, дают больше возможностей для более свободной расстановки мебели, и к тому же оригинально вписываются в интерьер современных домов. В зависимости от размера дверного проема высчитывается, сколько понадобится полотен, чтобы равномерно была заполнена вся ширина от косяка до косяка. Обычно ставится одно или два полотна, иногда используется вспомогательная средняя часть. Чаще всего эти полотна делают цельной древесины или стекла, а также имеют место варианты, в которых два этих материала комбинируются. В результате этого можно получить красивейший вариант – деревянное полотно со стеклянной вставкой, которую в свою очередь можно украсить, например, гравировкой. Дизайн подобной двери поможет сделать её индивидуальным элементом декора, или же напротив удачно вписать её в уже устоявшееся пространство. Пожалуй, единственный, но значительный минус раздвижных дверей – изоляционные свойства у них значительно ниже, чем у обычных дверей, из-за чего велика вероятность претерпевая некоторых неудобств от нежеланных шумов и запахов. Также многих может смутить высокая цена данного товара. Сегодня, чтобы купить двери , нужно выложить значительную сумму денег. Но преимущества раздвижных дверей определенно перевешивают недостатки. Они созданы для максимальной оптимизации пространства. Их открывают вдоль стены, экономя место в помещении, особенно небольшом. Дверь подобного типа вряд ли когда-либо начнёт скрипеть, так как она оснащена механизмом, с которым не будет происходить подобных звуковых метаморфоз. Также приятно проникать в пространство, легко и плавно перемещая рядом с собой стройную панель, приходящую в движению с помощью небольших роликов. Как правило, установка раздвижных дверей не требует затраты большого количества сил и времени, а также специальных знаний. Монтаж происходит быстро, после чего можно сразу начинать пользоваться новой чудо-дверью. Она отлично подойдёт к любому виду помещения – жилое пространство, офис, выход на веранду.