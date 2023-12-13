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Структура и функции тестостерона: ключевой гормон в мужском организме
13 декабря 2023
Структура и функции тестостерона: ключевой гормон в мужском организме
Тестостерон - это мужской гормон, который вырабатывается в половых органах мужчин. Он вырабатывается корой надпочечников. Тестостерон оказывается прямое влияние на синтез белков. Также под действием этого гормона выделяется гормон роста.
Функции тестостерона
В организме мужчины тестостерон выполняет важные функции:
- он участвует в синтезе белков;
- стимулирует рост костной ткани в организме;
- задерживает кальций;
- стимулирует рост соединительной ткани;
- участвует в метаболизме;
- стимулирует выделение соматотропина - горона роста.
От чего зависит уровень тестостерона в организме
В зависимости от некоторых факторов уровень мужского полового гормона в организме бывает разным. Вот эти факторы:
Тренировки и тестостерон
У мужчин, которые занимаются силовыми тренировками, существенно повышает уровень тестостерона в организме. Также спортсмены, которые длительное время занимаются силовыми тренировками, имеют высокий уровень этого гормона.
Стероиды - это анаболические препараты, которые провоцируют усиленную выработку гормона тестостерона. Как результат - быстро растут мышцы, повышается уровень силы и выносливости. Стероиды применяют спортсмены, занимающиеся силовыми тренировками: бодибилдеры, тяжелоатлеты, культуристы. Анаболики имеют ряд противопоказаний и в отдельных случаях могут оказать негативное воздействие на организм человека. Вокруг них существует несколько мифов, которые мы постараемся развеять в этой статье.
Тестостерон и стероиды
Для искусственного повышения уровня тестостерона в организме мужчины употребляют стероиды. Это анаболические препараты, которые провоцируют усиленную выработку гормона тестостерона. Как результат - быстро растут мышцы, повышается уровень силы и выносливости. Стероиды применяют спортсмены, занимающиеся силовыми тренировками: бодибилдеры, тяжелоатлеты, культуристы. Анаболики имеют ряд противопоказаний и в отдельных случаях могут оказать негативное воздействие на организм человека.
Изначально стероиды использовали исключительно в медицинских целях. Их применяли в таких ситуациях:
Но когда стало известно о способности анаболиков быстро и эффективно наращивать мышечную массу и повышать уровень силы и выносливости, их начали активно употреблять в спортивной сфере. Культуристы, бодибилдеры и тяжелоатлёты стали принимать анаболики для достижения своих спортивных результатов. Эффекты от приёма стероидов:
Воздействие стероидов на организм человека
Анаболические препараты могут оказать существенный вред здоровью человека, который проявляется такими последствиями:
Важно! Стероиды способны воздействуют как на мужской, так и на женский организм. Они имеют ряд побочных эффектов, которые нужно внимательно изучить перед тем, как начать их употреблять!