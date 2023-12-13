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Структура и функции тестостерона: ключевой гормон в мужском организме

13 декабря 2023

Структура и функции тестостерона: ключевой гормон в мужском организме

Тестостерон - это мужской гормон, который вырабатывается в половых органах мужчин. Он вырабатывается корой надпочечников. Тестостерон оказывается прямое влияние на синтез белков. Также под действием этого гормона выделяется гормон роста.

Функции тестостерона

В организме мужчины тестостерон выполняет важные функции:

- он участвует в синтезе белков;

- стимулирует рост костной ткани в организме;

- задерживает кальций;

- стимулирует рост соединительной ткани;

- участвует в метаболизме;

- стимулирует выделение соматотропина - горона роста.

От чего зависит уровень тестостерона в организме

В зависимости от некоторых факторов уровень мужского полового гормона в организме бывает разным. Вот эти факторы:

  • время суток: в утренние часы его концентрация находится на максимальном уровне;
  • возраст - пиковая концентрация тестостерона у мужчин приходится на возраст от 18 до 30 лет, после 30 его уровень начинает постепенно снижаться сначала на 1%, потом - на 2%;
  • степень ожирения в организме - чем уровень ожирения выше, тем ниже концентрация гормона тестостерона;
  • степень физической активности: доказано, что если человек активный образ жизни, занимается спортом и усиленно тренируется, то уровень тестостерона в его организме достаточно высокий.

Тренировки и тестостерон

У мужчин, которые занимаются силовыми тренировками, существенно повышает уровень тестостерона в организме. Также спортсмены, которые длительное время занимаются силовыми тренировками, имеют высокий уровень этого гормона.

Стероиды - это анаболические препараты, которые провоцируют усиленную выработку гормона тестостерона. Как результат - быстро растут мышцы, повышается уровень силы и выносливости. Стероиды применяют спортсмены, занимающиеся силовыми тренировками: бодибилдеры, тяжелоатлеты, культуристы. Анаболики имеют ряд противопоказаний и в отдельных случаях могут оказать негативное воздействие на организм человека. Вокруг них существует несколько мифов, которые мы постараемся развеять в этой статье.

Тестостерон и стероиды

Для искусственного повышения уровня тестостерона в организме мужчины употребляют стероиды. Это анаболические препараты, которые провоцируют усиленную выработку гормона тестостерона. Как результат - быстро растут мышцы, повышается уровень силы и выносливости. Стероиды применяют спортсмены, занимающиеся силовыми тренировками: бодибилдеры, тяжелоатлеты, культуристы. Анаболики имеют ряд противопоказаний и в отдельных случаях могут оказать негативное воздействие на организм человека.

Изначально стероиды использовали исключительно в медицинских целях. Их применяли в таких ситуациях:

  • когда нужно было стимулировать обмен веществ в организма;
  • ускорить процессы клеточного синтеза;
  • нормализовать аппетит;
  • повысить массу тела;
  • убрать последствия от остеопороза;
  • укрепить кости;
  • увеличить количество эритроцитов в крови;
  • быстро восстановиться после хирургических операций, а также химио- и лучевой терапии;
  • помогают при тяжёлой анемии;
  • помогают при задержке роста и при срастании переломов костей;
  • помогают при нарушении полового созревания.

Но когда стало известно о способности анаболиков быстро и эффективно наращивать мышечную массу и повышать уровень силы и выносливости, их начали активно употреблять в спортивной сфере. Культуристы, бодибилдеры и тяжелоатлёты стали принимать анаболики для достижения своих спортивных результатов. Эффекты от приёма стероидов:

  • они быстро и эффективно наращивают мышечную массу;
  • увеличивают рельефность мышц, делая их красивыми;
  • повышают уровень силы и выносливости;
  • укрепляют костную ткань;
  • убирают в теле лишние жировые отложения;
  • помогают быстро восстановиться после тренировок.

Воздействие стероидов на организм человека

Анаболические препараты могут оказать существенный вред здоровью человека, который проявляется такими последствиями:

  • влияние на клетки печени: внутренние кровоизлияние, разрушение и повреждение клеток печени, гепацитоз, цирроз;
  • воздействие на почки: появление крови в мочи, образование камней в почках;
  • влияние на сердечно-сосудистую человека: атеросклероз, образование сосудистых бляшек, ишемическая болезнь сердца, высокий риск инфаркта и инсульта;
  • воздействие на иммунную систему: уменьшение количества иммунных клеток;
  • нарушение психики: "стероидная ярость": неконтролируемые вспышки гнева и агрессии, чрезмерная раздражительность;
  • потеря зрения;
  • признаки вирилизма у женщин.

Важно! Стероиды способны воздействуют как на мужской, так и на женский организм. Они имеют ряд побочных эффектов, которые нужно внимательно изучить перед тем, как начать их употреблять!

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