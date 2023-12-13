Структура и функции тестостерона: ключевой гормон в мужском организме

Тестостерон - это мужской гормон, который вырабатывается в половых органах мужчин. Он вырабатывается корой надпочечников. Тестостерон оказывается прямое влияние на синтез белков. Также под действием этого гормона выделяется гормон роста.

Функции тестостерона

В организме мужчины тестостерон выполняет важные функции:

- он участвует в синтезе белков;

- стимулирует рост костной ткани в организме;

- задерживает кальций;

- стимулирует рост соединительной ткани;

- участвует в метаболизме;

- стимулирует выделение соматотропина - горона роста.

От чего зависит уровень тестостерона в организме

В зависимости от некоторых факторов уровень мужского полового гормона в организме бывает разным. Вот эти факторы:

время суток: в утренние часы его концентрация находится на максимальном уровне;

возраст - пиковая концентрация тестостерона у мужчин приходится на возраст от 18 до 30 лет, после 30 его уровень начинает постепенно снижаться сначала на 1%, потом - на 2%;

степень ожирения в организме - чем уровень ожирения выше, тем ниже концентрация гормона тестостерона;

степень физической активности: доказано, что если человек активный образ жизни, занимается спортом и усиленно тренируется, то уровень тестостерона в его организме достаточно высокий.

Тренировки и тестостерон

У мужчин, которые занимаются силовыми тренировками, существенно повышает уровень тестостерона в организме. Также спортсмены, которые длительное время занимаются силовыми тренировками, имеют высокий уровень этого гормона.

Стероиды - это анаболические препараты, которые провоцируют усиленную выработку гормона тестостерона. Как результат - быстро растут мышцы, повышается уровень силы и выносливости. Стероиды применяют спортсмены, занимающиеся силовыми тренировками: бодибилдеры, тяжелоатлеты, культуристы. Анаболики имеют ряд противопоказаний и в отдельных случаях могут оказать негативное воздействие на организм человека. Вокруг них существует несколько мифов, которые мы постараемся развеять в этой статье.

Тестостерон и стероиды

Для искусственного повышения уровня тестостерона в организме мужчины употребляют стероиды. Это анаболические препараты, которые провоцируют усиленную выработку гормона тестостерона. Как результат - быстро растут мышцы, повышается уровень силы и выносливости. Стероиды применяют спортсмены, занимающиеся силовыми тренировками: бодибилдеры, тяжелоатлеты, культуристы. Анаболики имеют ряд противопоказаний и в отдельных случаях могут оказать негативное воздействие на организм человека.

Изначально стероиды использовали исключительно в медицинских целях. Их применяли в таких ситуациях:

когда нужно было стимулировать обмен веществ в организма;

ускорить процессы клеточного синтеза;

нормализовать аппетит;

повысить массу тела;

убрать последствия от остеопороза;

укрепить кости;

увеличить количество эритроцитов в крови;

быстро восстановиться после хирургических операций, а также химио- и лучевой терапии;

помогают при тяжёлой анемии;

помогают при задержке роста и при срастании переломов костей;

помогают при нарушении полового созревания.

Но когда стало известно о способности анаболиков быстро и эффективно наращивать мышечную массу и повышать уровень силы и выносливости, их начали активно употреблять в спортивной сфере. Культуристы, бодибилдеры и тяжелоатлёты стали принимать анаболики для достижения своих спортивных результатов. Эффекты от приёма стероидов:

они быстро и эффективно наращивают мышечную массу;

увеличивают рельефность мышц, делая их красивыми;

повышают уровень силы и выносливости;

укрепляют костную ткань;

убирают в теле лишние жировые отложения;

помогают быстро восстановиться после тренировок.

Воздействие стероидов на организм человека

Анаболические препараты могут оказать существенный вред здоровью человека, который проявляется такими последствиями:

влияние на клетки печени: внутренние кровоизлияние, разрушение и повреждение клеток печени, гепацитоз, цирроз;

воздействие на почки: появление крови в мочи, образование камней в почках;

влияние на сердечно-сосудистую человека: атеросклероз, образование сосудистых бляшек, ишемическая болезнь сердца, высокий риск инфаркта и инсульта;

воздействие на иммунную систему: уменьшение количества иммунных клеток;

нарушение психики: "стероидная ярость": неконтролируемые вспышки гнева и агрессии, чрезмерная раздражительность;

потеря зрения;

признаки вирилизма у женщин.

Важно! Стероиды способны воздействуют как на мужской, так и на женский организм. Они имеют ряд побочных эффектов, которые нужно внимательно изучить перед тем, как начать их употреблять!