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ии для написания текстов

5 декабря 2023

Этот курс рассчитан на новичков и тех, кому приходилось работать на РНР, но имеются пробелы в знаниях. Вы получите знания, позволяющие стать специалистом уровня Junior, научитесь создавать сайты с помощью Фрейм ворков или на готовых CMS. Курс реально приближен к работе вебстудий, применяется полноценное окружение: еженедельные созвоны, система контроля версий, дедлайнов. Пройдя курс, Вы научитесь: создавать современные приложения, применяя передовые технологии и инструменты. Наша цель – дать больше навыков и знаний для работы в вебстудии. Применять для построения РНР приложений все необходимые инструменты, быстро реализовать идею, новый проект запускать максимально быстро, работать с CMS, с API социальных сетей, работать с базами данных, создавать любой сложности сайты. И ии для написания текстов тоже будет сделать просто. Что дает курс? Из созданных приложений Вы получите портфолио. Во время курса сделаете сайт каталог и напишите свои приложения за два месяца получите профессию РНР программиста. На рынке РНР разработчиков существует 3000 вакансий, РНР можно изучить на курсах с нуля. Зарплата разработчика достигает 180000 рублей. Программисты имеют возможность работать удаленно. Благодаря курсу, можно увеличить свою зарплату, стать востребованным высококлассным программистом, создавать любые виды сайтов. В любой экономической ситуации Вы будете востребованы. Онлайн курсы приглашают н верстку сайта, которая предполагает написание специального кода – языка разметки serilog logging levels, чтобы на экране предоставить отформатированную и красивую графику и тексты. Под программированием сайта понимают не только вывод на экран текста, но и написание кода, который для удобства пользователя будет вносить корректировки. Какие преимущества имеет курс? Платный полноценный курс включает: консультации в Скайп, проверку домашних заданий, после некоторых уроков – дополнительные занятия. Выпускное финальное задание по разработке полноценного сайта для резюме и портфолио. Несмотря не эти преимущества, стоимость курса невысокая. Курс в университете стоит до 3000USD, одно индивидуальное занятие обойдется в 30USD.Вас не должна смущать низкая стоимость курса, поскольку он полностью записан на видео. В процессе обучения созданию магазинов, Вы научитесь выгружать прайсы, разделять на категории товары, создавать корзину заказов, применять для выборки по характеристикам специальные фильтры. Научитесь работать с авторизацией и регистрацией пользователей, создавать чат и переписку между пользователями, разберете тему безопасности.

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