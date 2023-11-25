Пушкин А.С. был рожден шестого июня тысяча семьсот девяносто девятого года в Москве, в семье небогатых дворян, но числился также в предках и боярин со времен А. Невского. Девятнадцатого октября тысяча восемьсот одиннадцатого года было открытие Царскосельского лицея, и первым воспитанником стал и Александр Пушкин. Проведенное время в лицее очень сильно на него повлияли: он смог сформироваться как поэт, что свидетельствует этому высокая отметка Г.Р.Державина стихотворение - «Воспоминание в Царском Селе», а также учавствование в кружке литературы «Арзамас». После окончания лицея в 1817 году Пушкин дали назначение в Коллегии по иностранным делам. Конечно, служба чиновника почти не интересовала поэта, и он окунулся в бурную жизнь Петербурга, и он вступил в театрально - литературное сообщество «Зеленая лампа», и начал сочинять проникнутые идеальной свободой стихи и эпиграммы. Самым крупным произведением поэтизма Пушкина назначили поэму «Руслан и Людмила», которую опубликовали в 1820 году, и которая также возвышала яркие споры. Выпады против предержания власти без внимания не остались, и в мае тысяча восемьсот двадцатого года, по служебному перемещению, его посылают из столицы. Пушкин тогда отправился на Кавказ, далее в Крым, потом жил в Кишиневе, и также в Одессе, и встречался с декабристами. В «южном» периоде его творчества расцвел пушкинский романтизм, и написанные им произведения тех лет закрепили его славу как первого поэта России из-за ярких характеристик и талантливому мастерству. Существует список сказок Пушкина, ниже приведен краткий список, это: «Александр невский мультик» «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» «Сказка о золотом петушке» «Сказка о попе и о работнике его Балде» «Сказка о медведихе» «Сказка о царе Салтане» «Жених» Именно эти сказки ваш ребенок должен прочесть обязательно, ведь именно они и составляют наше культурное наследие.