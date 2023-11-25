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геофизическое исследование скважин

25 ноября 2023

Буровой отдел компании специализируется на бурении скважин на воду. Организация за время работы подобрала команду профессионалов, которые могут качественно выполнить буровые работы в самых сложных условиях в сжатые сроки. Мы бурим скважины для водоснабжения дачных участков, целых поселков и производственных предприятий. Бурим скважины под ключ – от проекта и лицензии до монтажа насосов и КИП. Кроме этого, мы занимаемся бурением скважин под отстойники и шпунтовые ограждения, для тепловых насосов, под катодную защиту, сваи, строительные скважины и геофизическое исследование скважин тоже делаем. Ремонтируем существующие скважины, устанавливаем фильтры и подводим воду в дом. За время деятельности у нас налажены деловые отношения с крупными компаниями, ставшими за эти годы надежными партнерами.

Когда необходимы услуги нашей компании?

Другой вид деятельности – проведение инженерных изысканий, которые включают камеральные работы, геологическая разведка, полевые исследования грунтов. Существует много участков местности, богатых наземными водами. Множество проблем решает близость реки. Это источник хозяйственного и питьевого водоснабжения, оросительной системы для огородов и садов. Имеющееся в поселке автономное водоснабжение позволяет создать комфортные условия проживания. Меньше повезло жителям, когда рядом нет водоема. В этом случае необходимо находить подземные источники. Выкопать колодец на участке под силу многим, но сейчас качество такой воды не может удовлетворить санитарные требования из-за загрязнения окружающей среды. Единственный выход – это бурение скважины для получения надежного источника воды. Тогда Вы станете обладателем артезианской скважины, в которой достаточно воды для полива и бытовых нужд.

Как осуществляется бурение скважин?

Буровые установки на воду требует подготовительных работ, которые включают разведку уровня залегания вод, слагающий пород, вод местности, в которой предполагается бурение. Эти геологическая разведка в симферополе проводят геофизики и геологи. При этом, применяются различные виды зондирования, электротомография, благодаря которым последующее бурение становится оправданным с получением разрешения на буровые работы в крыму. Простое бурение скважин проблему водоснабжения не решит. Пробуренную скважину необходимо оснастить всем необходимым для обеспечения бесперебойного подъема воды на поверхность. Наша компания спецснаб занимается установкой насоса, обсадной буры и другого оборудования для обеспечения всего комплекса необходимых буровых работ.

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