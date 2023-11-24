Какие услуги оказывает адвокат по банкротству в Волгограде

Начиная с 2015 года, у граждан нашей страны появилась возможность избавить себя от непосильного финансового бремени с помощью прохождения процедуры банкротства. Более девяноста пяти процентов граждан, признанных банкротами за эти годы, являлись инициаторами дела о несостоятельности.

В каждом городе найдется несколько контор, которые специализируются именно на процедуре банкротства физических лиц. Опытный и квалифицированный адвокат по банкротству в Волгограде подскажет, как грамотно подготовиться к данной процедуре и станет представителем гражданина в суде.

Преимущества и недостатки процедуры банкротства

Если в жизни гражданина сложилась сложная ситуация и он не может погасить свои задолженности перед кредиторами, то банкротство станет для него спасательным кругом и единственным выходом. Человек, официально признанный банкротом, будет избавлен от долгов по кредитам и займам, включая задолженности по процентам. Также будут списаны все налоги и штрафы, а также отменены все исполнительные производства.

Приступая к данной процедуре, стоит понимать, что перед кредиторами придется отвечать своим имуществом. Все денежные средства банкрота, его квартиры и дома, а также автомобили будут переданы на торги, проданы, а денежные средства, полученные по итогам этих торгов, будут распределены перед кредиторами.

Конечно, банкрот не останется на улице, так как квартира или дом, признанные единственным жильем, остаются в его собственности. Также в ходе судебного процесса будущий банкрот может предоставить документы, подтверждающие факт того, что автомобиль необходим ему для работы, и в этом случае машина также остается у него.

Кому доверить процедуру

Подать заявление о несостоятельности может сам гражданин, его кредиторы или налоговая инспекция. Если гражданин желает признать себя банкротом, то на помощь приходят лучшие адвокаты в Волгограде по банкротству, которые за определенную плату возьмут на себя роль посредников в этом деле.

Если все финансовые обязательства гражданина не превышают 550 тысяч рублей, то в соответствии с законодательством он может подать заявление о признании банкротом заочно, сделать это можно в МФЦ.

Финансовый управляющий – надежный помощник, который возьмет на себя решение всех вопросов своего клиента. Управляющий становится представителем гражданина в суде, грамотно координирует все этапы процедуры, следит за соблюдением законодательной базы. Кроме того, финансовый управляющий организует собрание кредиторов, ведет отчет об итогах торгов, а также решает все остальные сопутствующие задачи.