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belize offshore

Сегодня, 06:22

Предлагаем шотландские оффшоры с печатью, доверенностью, апостилем, годовой поддержкой, полным сервисом и доставкой за 1000 евро. LP партнерство не платит налоги, не сдает отчетность, если в Великобритании деятельность не ведет. Зарегистрирована компания в ЕС, это фактически европейский оффшор. LP и партнерство в Шотландии регистрируется на основании закона. Зарегистрированные в Шотландии компании не платят налог. Не нужно подавать и готовить отчет в Регистр Компаний, в отличие от LLP и LTD. На сайте Регистра Великобритании не отображаются сроки подачи деклараций и отчетов шотландских компаний ну и belize offshore тоже. LP партнерства используются там, где необходима компания без намека на оффшорность. Более детально компания в Шотландии описана на странице партнерства с ограниченной ответственностью. Какие есть варианты партнерства? Для готовых и новых компаний стандартная цена компании в Шотландии 1000 евро. Время регистрации компании составляет около месяца. Продление составляет 900 евро и 200 за доверенность. Специальное предложение – открытие счета для шотландской компании в Швейцарии. Ограниченное партнерство LP – это уникальный механизм. Несмотря на солидный возраст, сейчас LP активно используется для инвестирования различных проектов. В данной статье рассматриваются преимущества партнерства, делающие его привлекательным. Ограниченное партнерство, как и полное, состоит из нескольких партнеров, которые осуществляют предпринимательскую деятельность. Но в отличии от полного партнерства, когда существует солидарная ответственность за долги партнерства. Какие преимущества имеет LP? Ограниченное партнерство должно, как минимум, иметь одного ограниченного и одного полного партнера. Для получения выгоды от такой ответственности, ограниченный партнер вмешиваться или участвовать в управлении партнерством не может. Исключительно полный партнер выполняет функции управления. LP партнерство имеет следующие преимущества: отдельное юридическое лицо – особенность LP, которая отсутствует у других, зарегистрированных в Великобритании партнерств. Само по себе, LP может предоставлять определенные гарантии по ссуде, одалживать деньги, иметь в недвижимость, отвечать по иску, выступать в роли обвинителя, заключать договора, иметь собственные активы. Налоговая прозрачность говорит, что LP облагается налогом, как при отсутствии юридического лица.

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