Перед тем как определиться с выбором ограждения для лестниц – убедитесь что оно безопасное. Главное это только безопасность а форма и узоры только потом. Во многом безопасность ограждения зависит от прочности материала, высоты конструкции и креплений. Помимо того что ограждение должно быть безопасным оно должно и хорошо сочетаться с интерьером комнаты. Изготавливают отделка металлической лестницы из самых разных материалов, от камня до стекла. Каменные ограждения чаще всего используют в больших, солидных дамах для наружной отделки. Кованые ограждения очень дорогие. Высокая стоимость конструкции объясняется тем, что на их изготовления необходимо много времени и денежных затрат. Чаще всего конструкцию из такого материала используют для реставрации исторических памятников. Деревянные ограждения очень популярны на сегодняшний день из-за большого разнообразия форм и размеров. Можно собрать ограждение из дерева уже из готовых деталей, которые обладают отличными декоративными качествами. Из твердой или мягкой породы дерева изготовить конструкцию выбирать Вам. Из-за предрасположенности дерева к гниению не рекомендуется ограждать внешние лестницы. Если же Вам необходимо оградить наружную лестницу используйте конструкцию из нержавеющей стали. Такое ограждение отлично справиться с влиянием погоды, стоит не дорого и изготавливается очень быстро. Если Ваша квартира или дом внутри оформлены под хай-тек металлическое ограждение лестницы отлично подчеркнет этот современный стиль. Стеклянное ограждение, как и металлическое хорошо будет сочетаться со стилем хай-тек. Стекло придаст интерьеру легкость и воздушность. Очень легко монтировать стеклянное ограждение, так как выполняется работа полностью из готовых деталей. Главное – выбирая материал, из которого будет изготовлено ограждение для лестницы, помните в первую очередь о безопасности и, конечно же, о внешней привлекательности, долговечности.