Ох уж эта Америка! Вечно как учудит что-то! А понятие «американская мечта» уже давно не мечта, а нарицательное. Как и у каждой страны, здесь есть своя, пусть не очень давняя история. Бунтовщики в самом лучшем смысле этого слова, не могут они долго ждать успеха! Им надо здесь и сейчас. Вот славится страна историями успеха, тут не отнимешь. Да вот хотя бы взять спортивная форма nike. Мы не будем, конечно же, говорить, как переводится это слово на простой язык. Кому интересно – сам посмотрит. Куда приятнее думать, что логотип похож на бумеранг. Большинство людей думает, что бренду очень много лет, путь к успеху был нескончаемо долог. Да нет, всего каких-то 40 с небольшим лет назад была основана эта компания. Причем сама в то время ничего не выпускала. Предприимчивый бегун на средние дистанции вложил всего 500 долларов в бизнес, заказав у японцев партию кроссовок для продажи в США. Только в 1971 г. компания выпустила мужские кроссовки собственного производства. Кстати, идея пресловутой подошвы знаете откуда взялась? Это тренер того же предприимчивого бегуна подсмотрел идею у… вафельницы на собственной кухне. Именно по ее образу и подобию была создана вафлеобразная подошва кроссовок. А потом уже в ход пошли и бутсы, спортивные костюмы, форма для команд, спортивный инвентарь и т.п. Nike сейчас один из самых крупных мировых производителей спортивных товаров. А еще весьма прозорливый рекламодатель: целая армия звезд спорта рекламировала эту продукцию, всех не перечислить. Компания Nike является также держателем ряда спонсорских контрактов как отдельных спортсменов, так и целых команд и сборных. Огромное количество футбольных клубов имеют контракт с Nike. Товары под марками Total 90, Air Jordan, Team Starter, Nike Golf тоже являются продукцией Nike и купить купить мужские кроссовки Nike этих серий мечтают многие сегодня. Помните первые китайские подделки продукции Nike на наших рынках? Святая наивность… Вспоминаю с умилением эти зеркальные буквы, орфографические ошибки в написании слова из 4-х букв. Это пересказывали как анекдот. Хотя на каждый товар свой купец. Ведь были и те, кто покупал такое. Хорошо, что теперь можно избежать провала и сохранить лицо: продукция доступна практически в каждой стране, в каждом более-менее большом городе есть фирменный магазин, где можно спортивно экипироваться в Nike и ни в чем себе не отказывать. Тем более, что продукция будет настоящей: у Nike 750 собственных заводов в 55 странах мира!