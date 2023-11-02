Чем отличается аутсорсинг временного персонала

Ответственные, опытные и надежные сотрудники являются половиной успеха любого бизнеса. Так как процедуры по поиску и найму новых работников отнимают уйму сил и времени, то все чаще владельцы бизнеса предпочитают обращаться в кадровые агентства и нанимать сотрудников по договору аутсорсинга

Что такое аутсорсинг

Найм и аутсорсинг временного персонала представляет собой форму ведения бизнеса, при которой организация берет на себя решение ключевых вопросов, а для выполнения непрофильных задач нанимает сотрудников со стороны. Аутсорсер может одновременно содействовать с несколькими предприятиями, так как он не обязан находиться на рабочем месте в течение какого-то конкретного промежутка времени, его деятельность ограничена фронтом работ.

Преимущества аутсорсинга

К преимуществам этого способа управления бизнесом можно отнести:

Эффективность. На любом предприятии выполняются не только профильные, но и второстепенные функции, без которых работа компании была бы просто невозможна. Доверяя часть непрофильных задач профессионалам со стороны, предприятие может получить максимально эффективную отдачу от бизнес-процессов.

Универсальность. Практические услуги аутсорсинга сотрудников позволяют обеспечить выполнение самых разных задач и обязанностей. Чаще всего в кадровое агентство обращаются за услугами бухгалтеров, юристов, клинеров, охранников и других работников.

позволяют обеспечить выполнение самых разных задач и обязанностей. Чаще всего в кадровое агентство обращаются за услугами бухгалтеров, юристов, клинеров, охранников и других работников. Экономические выгоды. Сотрудник, нанятый по Договору аутсорсинга, получает оплату за фактически выполненную работу. Руководству не придется платить заработную плату, оплачивать отпускные и больничные, делать отчисления в налоговые и другие службы, все эти обязательства лежат на плечах фактического работодателя – кадрового агентства.

Профессионализм сотрудников. Кадровое агентство несет полную ответственность за профпригодность каждого своего специалиста, поэтому ответственно подходит к вопросу трудоустройства.

Экономия времени. Заказчик обращается в агентство, озвучивает спектр и сроки работ, а также свои пожелания к навыкам нового сотрудника, а кадровое агентство предоставляет специалиста для решения этих задач.

Используя в своей компании помощников-аутсорсеров, организация может оставить за собой статус малого предприятия с сохранением всех льгот, предусмотренных законодательством, независимо от количество сотрудников, которые фактически работают здесь. Кроме того, при возникновении любых спорных вопросов, например, трудовых споров, ответственность за их урегулирование также ложится на плечи кадрового агентства.