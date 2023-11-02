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Чем отличается аутсорсинг временного персонала
Сегодня, 15:02
Ответственные, опытные и надежные сотрудники являются половиной успеха любого бизнеса. Так как процедуры по поиску и найму новых работников отнимают уйму сил и времени, то все чаще владельцы бизнеса предпочитают обращаться в кадровые агентства и нанимать сотрудников по договору аутсорсинга
Что такое аутсорсинг
Найм и аутсорсинг временного персонала представляет собой форму ведения бизнеса, при которой организация берет на себя решение ключевых вопросов, а для выполнения непрофильных задач нанимает сотрудников со стороны. Аутсорсер может одновременно содействовать с несколькими предприятиями, так как он не обязан находиться на рабочем месте в течение какого-то конкретного промежутка времени, его деятельность ограничена фронтом работ.
Преимущества аутсорсинга
К преимуществам этого способа управления бизнесом можно отнести:
Используя в своей компании помощников-аутсорсеров, организация может оставить за собой статус малого предприятия с сохранением всех льгот, предусмотренных законодательством, независимо от количество сотрудников, которые фактически работают здесь. Кроме того, при возникновении любых спорных вопросов, например, трудовых споров, ответственность за их урегулирование также ложится на плечи кадрового агентства.