Вам не кажется, что часто отрицательные персонажи гораздо больше привлекают зрителя, чем положительные? В отличие от правильных слащавых персонажей, отрицательные, зачастую, убийственно фактурны и харизматичны. Весь сюжет, все наиболее интересные моменты получаются в фильмах, благодаря им. Чтобы быть любимцем публики, совсем не достаточно строить разные козни – тут необходимо что-то другое. Именно то, что позволяет восхищаться Джокером, которого сыграл Хит Леджер, или Малефисентой в исполнении Анджелины Джоли. Невозможно, сделав макияж, нацепив корону-рога, надев черную мантию, стать Малефисентой, но стоит попробовать это сделать. Детали и тонкости костюма Малефисента владычица тьмы, видеоуроки макияжа, прически легендарной героини представлены в этой статье. Кто такая Малефисента? Это мультяшный диснеевский персонаж, образ злой колдуньи, фигурирующей в мультфильме «Спящая красавица». Именно на проверенный, уже созданный образ ориентировались визажисты, костюмеры и сценаристы фильма. Малефисента здесь та же злодейка с колдовскими чарами и черными замыслами, но она в фильме наделена очень человеческими чертами и необычайной красотой. Человечность Малефисенты выражена натуральным тоном лица. Авторы избежали зеленоватого оттенка, но кожу сделали очень бледной. Визажист компании и гример Тони Джи рассказал, как сделать для карнавальной вечеринки образ Малефисенты. Первая особенность в ее внешности, которая привлекает внимание – это выступающие скулы. Их создавали актрисе при помощи гелевых силиконовых накладок. Как создать образ Малефисенты для вечеринки? Эффекта выраженных скул самостоятельно можно добиться, применив на этом участке игру полутонов. Лицо осветлять следует по перевернутому треугольнику: необходимо двигать кисть к крыльям носа и внешней части щеки от глаз. Темный оттенок резко идет под линией скул. Середина носа также осветляется. Подчеркнуть острые скулы можно с помощью «эльфийских» ушей. Можно вместо гелевых накладок применить игрушечные атрибуты, а также бижутерию. Макияж глаз отличается от фиолетового классического. Его оттенки определили линзы желто-зеленого цвета. Костюмеров натолкнул на эту идею камень лабрадорит. Для создания образа Малефисенты в макияж добавляем серо-черные и коричневые тени. Можно воспользоваться тематической линией косметики, которая включает 11 продуктов для образа Малефисенты: от приглушенных темных теней до черной подводки глаз и ярко алой помады.