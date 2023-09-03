Наталья Алексеевна Сергунина - кто это Всегда актуальным вопросом для начинающих предпринимателей было финансирование среднего и малого бизнеса со стороны государства. Для малого бизнеса существуют разноплановые программы, включая лизинги и беспроцентные кредиты, возмещение процентов по кредиту, затрат на покупку основных средств. Сначала необходимо узнать, получены ли средства из бюджета на программы кредитования регионом, где планируется развитие проекта. Затем следует разобраться с условиями и потребностями, изложенными в документе по этому вопросу. После этого предприниматель, который хочет участвовать в программе финансирования в регионе, должен предоставить пакет документов с включением в него бизнес плана. Чтобы на развитие малого бизнеса получить грант, необходимо еще пройти конкурсный отбор рассказала Наталья Алексеевна Сергунина. Какие существуют формы финансирования? Интересны для начинающих предпринимателей и другие формы государственного финансирования через отраслевые и региональные проекты: предоставление помощи без прямого финансирования, конференции, обучающие семинары и др, отраслевые конкурсы грантов, говорит Наталья Сергунина коррупция. Претендентам на участие в программах необходимо учитывать существование некоторых ограничений. Можно участвовать лишь однажды: если субъект желает по региональной программе получить поддержку в части финансов, то он может компенсировать основные средства, возместить проценты по кредиту или взять грант, но что-то одно. При получении субсидий по заявленному плану необходимо отработать три года с постоянным контролем со стороны государства. Основные критерии, которые при раздаче учитываются, планируемый размер налогов и количество созданных рабочих мест. Что включают программы? В список программ для бизнеса включена раздача поручительств банкам от центров кредитования, которые осуществляют государственную поддержку. На их основании банки на льготных условиях выдают займы предпринимателям. Выбирая банк для получения кредита под проект, предпринимателю необходимо обратиться в учреждения, входящие в пул. Для банков эти условия – готовность предоставить на 7 лет кредиты со ставкой 10% годовых. Средства банкам компенсируются из фона благосостояния. Многие банки для привлечения клиентуры предлагают малому бизнесу софт, сервис по формированию документов, когда заполняется простая форма. На ее основе система генерирует нужные бумаги, включая протокол учредителей, заявления, устав. Чтобы разобраться в нюансах темы и выбрать программу правильно, предпринимателю необходимы навыки и умения, специальные знания и время. По материалам https://aetp.ru/. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





