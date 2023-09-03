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Сегодня, 04:28

Применять в качестве источников освещения светодиоды применяют относительно недавно – с конца прошлого века. Раньше отсутствовали технологии производства светодиодов с необходимыми параметрами, они были чрезвычайно дорогими, но несомненно, за ними большое будущее. Компания реализует светодиодные системы от компании производителя и является его дилером. Представленная продукция проходит сертификацию, проверки, контроль на этапах производства. На сайте можно ознакомиться с большим ассортиментом светодиодных светильников, заказать и выбрать лампы. Сегодня можно сказать, что будущее наступило. Сегодня светодиодная продукция применяется для искусственного освещения абсолютно любого типа – от фотовспышек и фонариков до дизайнерской подсветки. В настоящее время значительно снизилась и цена на которые делают разные. Благодаря этому, не редкость настенные, https://ledpanel.by/ и потолочные системы. Преимущества светильников в рекламе не нуждаются и известны широко – это большой срок эксплуатации, полное отсутствие необходимости в техническом обслуживании в период работы, возможность на ходу менять цвет и интенсивность свечения. Не составляет технических трудностей выпуск умных светильников с датчиками движения. Основное достоинство данной продукции – экономичность. При одинаковом потоке светодиодные потребляют меньше других источников. Кроме этого, светодиодные лампы по сравнению с другими практически не нагреваются, что дает возможность монтировать точечные светильники в пластиковые потолки. Еще одно преимущество – LED светильники легкие, что важно для настенных светодиодных светильников. Перейти на такое освещение труда не составляет – промышленность производит светодиодные источники всех существующих стандартов и форм. Выпускаются и светильники готовые к монтажу в назначенном месте – уличные, потолочные, настенные, не считая встраиваемых точечных и накладных, с датчиками освещенности и движения. Есть среди них такие, что вполне могут работать под проливным дождем. Современное производство LED-светильников и светодиодных ламп дает возможность легко заменить люминисцентные лампы на надежные современные источники света. Белый свет является наиболее комфортным для зрения человека и используется в светодиодных накладных потолочных светильниках, которые устанавливаются в офисных и производственных помещениях. Холодный свет применяется во встроенных потолочных светильниках, применяемых в малопосещаемых помещениях.

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