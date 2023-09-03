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Как открыть карточку в Узбекистане

Сегодня, 06:24

Банк позволяет оплачивать счета за мобильную связь, интернет, воду, газ, электроэнергию; круглосуточно дистанционно управлять счетами; получать выписки ; восстанавливать информацию об операциях; устанавливать лимиты; очень быстро совершать операции, благодаря наглядному и удобному дизайну; осуществлять управление через Android и iPhone. Интернет банк https://wai-wai.ru/statii/bankcards/ надежно защищен от хакерских атак, что гарантирует целостность сбережений. Безопасность обеспечивается функциями: доступ осуществляется двумя паролями: динамическим и постоянным; сумма осуществляемых за месяц или день операций ограничена; с помощью SSL используются шифрованные данные. Через систему интернет банка можно удобно и быстро открывать счета, не затрачивая лишнего времени. Достаточно стать обладателем карточки Приватбанка и зарегистрироваться в системе. На карту будут начисляться все проценты с депозита. Система также предусматривает круглосуточный чат. Пообщаться с другими клиентами и получить консультацию специалистов, а также решить сложные вопросы можно на чате. Чтобы открыть депозит откройте меню и выберите «Открыть депозит»; выберите интересующий вклад; укажите номер счета и карту депозита; вкладу можно дать название и загрузить картинку; нажмите «Открыть депозит» и процедура завершена. Для пополнения вклада: в меню «Платежи» выберите «Создать», а также «Перевод между счетами»; в окне выберите карты и укажите сумму; нажмите «Продолжить», операцию сохраните образцом; в следующем окне появится информация о переводе, данные проверьте на корректность.

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