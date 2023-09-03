Наступил долгожданный день выписки малыша из роддома. Теперь у его родителей начнется новая жизнь, подчиненная крохотному существу, которое пока только и умеет, что пищать в пеленках. Наверняка они уже постарались и приобрели все, что будет необходимо крохе, от кроватки до пеленок, однако есть много мелочей, о которых очень часто забывают. Так, нчтз вакансии отзывы работников о которой говорят о том, что она способна обеспечить вас всем ассортиментом по уходу за ребенком, заслуживает того, чтобы обратить на нее внимание, ведь очень удобно купить все в одном месте. Но есть вещи, которые обходят вниманием родители.. Именно о них и пойдет речь в данной статье. Что же именно обязательно должно лежать в детской аптечке, помимо лекарств. Во-первых, ватные палочки, ватные диски и стерильный бинт. Палочками удобно чистить ушки, дисками протирать глазки и кожные складочки, а бинт пригодится, если у малыша во рту будет молочница. Во-вторых, маленькая клизмочка или аппликатор для носика и вата. Клизмочкой, помимо ее основного назначения, удобно удалять сопельки, что лучше делать сразу после купания. Для этих же целей можно приобрести специальный аппликатор для носика. А из ваты делают турундочки – ватные жгутики, которыми также легко можно очистить носик. В-третьих, обязательно детские ножнички с тупыми кончиками, для того чтобы стричь ногти и не поранить малыша. В-четвертых, пригодится специальный гребешок, который поможет удалить с головки корочку, которая легко отслаивается при прочесывании. Не помешают полезные мелочи, вроде пипетки, цепочки для пустышки, прогулочного термоса для бутылочек и соски-градусника. Малыш, наконец, родился, и впервые приехал к себе домой. Все, что ему сейчас нужно – тепло и ласка родителей. Подготовьте заранее все необходимое для ухода за малышом, чтобы не терять время на досадные мелочи.