Еврологистика – это экспедиторская компания, которая работает в области транспортных услуг в СПб с 2002 года. Основная задача компании – это организация международных перевозок без лишних затрат и задержек для клиента. Мы занимаемся доставкой грузов из многих стран в Россию и в обратном направлении. Осуществляем конечные грузоперевозки, предоставляем сопутствующие услуги по страхованию, декларированию на таможне, складскому хранению грузов. Доставку мы осуществляем морем и автотранспортом, комбинированным способом. Для небольших европейских поставок предлагаем сборные грузоперевозки, автотранспортом доставляем опасные грузы. Помогаем в таможенном оформлении в СПб и Пскове, оформляем сложные грузы. Компания лидирует на отечественном рынке, за время деятельности завоевала уважение потребителей услуг. логистика таможенное оформление сегодня востребованы. Какие услуги предоставляет компания? Сотрудники компании, благодаря накопленному опыту, могут предложить в области международных перевозок и таможенного оформления самые эффективные решения. Годовой объем перевозимых компанией грузов составляет 90000т, что свидетельствует о востребованности услуг компании. Компания Еврологистика предоставляет клиентам высококачественные услуги по международным перевозкам. Для обеспечения качественного таможенного оформления сотрудники должны знать все о перевозимом товаре. Все вопросы, связанные с транспортировкой и оформлением грузов мы берем на себя, что дает возможность клиентам сконцентрироваться на ведении бизнеса. Благодаря накопленному опыту и квалификации сотрудников, мы обеспечиваем доставку морским и автомобильным транспортом в любом направлении. стоимость таможенное оформление экспорт у нас тоже есть. В чем преимущества компании? Компания Еврологистика в сфере таможенного оформления и разработанной транспортной логистики предлагает услуги на выгодных условиях. Главной задачей компании всегда было полное удовлетворение запросов клиентов в сфере грузоперевозок морским и сухопутным транспортом. Транспортная компания организует лучшие условия для международных грузоперевозок без лишних затрат. Мы осуществляем доставку грузов из Израиля, Канады, США, Бразилии, Тайваня, Китая, Индии, стран Европы. Грузоперевозки мы производим от двери до двери, благодаря комплексному подходу. Морские перевозки выполняются точно в срок и по оптимальным ставкам фрахта, кроме основных грузов, мы доставляем попутные и сборные. По материалам https://customsleader.ru.