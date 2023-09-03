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Каким бывает природный камень?

Природный песчаник является распространенным материалом, он обладает богатой цветовой гаммой, облицованные таким камнем лестницы, камины, дорожки, полы приобретают неповторимость и естественное очарование. Златалит – это эталон красоты, который подтверждает безупречный вкус хозяина. Создает атмосферу эксклюзивности и роскоши. Лемизит доломитового происхождения имеет оттенки от бордового до медно красного. Этот натуральный камень отличается высокой плотностью и прочностью. Не теряет актуальности в течение многих лет сланец. Из этого камня делают черепицу, дорого и красиво смотрятся особняки из сланцевой кровли. Широкий ассортимент изделий из природного камня позволяет клиенту со средним достатком украсить жилище, применяя камень в качестве основного и вспомогательного материала.