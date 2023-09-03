Adobe Flash Player Adobe Flash Player – программа которую знают все. Но о её работы могут рассказывать только несколько человек. Сейчас я вам расскажу, для чего она нужна и поэтапно мы с вами её установим. Как установить Adobe Flash Player на свой компьютер? Это очень просто на многие сталкиваются с проблемами. Конечно, программа Adobe Flash Player очень нужна каждому на своем личном компьютере, она бесплатна и сказать её можно скачать из интернета. Если данная программа у вас на компьютере не будет установлена, то ваш интернет потеряет 80% из функциональности. К примеру : вы не сможете смотреть видео на YouTube, или запускать флэш приложений (это игры в Вконтакте, одноклассники, фэйсбук). Если вы хотите это избежать, то вам обязательно нужен Adobe Flash Player. Процесс установки флеш плеера простой и не занимает много времени. Его можно установить на любую оперативную систему windows XP/7/8/8.1. Если вам нужен тщательный инструктаж по установки YouTube API перейдите по ссылке . Я вам поэтапно всё объясню. Это просто, сначала при установки не забудьте снять галочку с дополнительного предложения, если конечно оно вас не заинтересовало, также вам понадобиться проверить, если ваш компьютер соответствует системных указаниях на сайте, обычно это определяется просто и быстро, автоматически очень точно. После этого вы получите сайт скачивания последней версии Adobe Flash Player (самая новая версия) абсолютна бесплатна. После того как вы его скачали вам надо будет запустить установщик (если это вам не понятно то вам стоит обратиться в “требуется помощь?” на ссылке). Шаг 3, после запуска установщика вам появиться окошко. Устанавливает Adobe Flash Player, начался процесс установки. После завершения установки вам придется перезапустить браузер для лучшей его работы. Его установка не занимает много времени и не так уж это и сложно. Но без него вы как без рук в интернете. Надеюсь, моя инструкция помогла вам с установкой Adobe Flash Player. Adobe Flash Player – это нужная программа даже больше, он обязательный компонент к установке, без него интернет теряет весь мультимедийный контент и приложения перед загрузкой Adobe Flash Player обновите браузер до самой новой версии, это вам очень сильно поможет в избежание многих разных проблем. При обновление браузера не забывайте о Adobe Flash Player. При обновлений Adobe Flash Player вы получить новые функции и устранение уязвимости.