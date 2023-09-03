Профессиональный клининг разительно отличается от того, что мы называем словом «уборка». Вместо традиционных тряпок и швабр, просыпанных частиц порошков, разводов на вымытых окнах, поцарапанных лаковых поверхностей, мы применяем профессиональный клининг, который объединяет комплекс мероприятий, предназначенных для поддержания чистоты и уборки в помещениях производственного, коммерческого и жилого назначения, включая мытье витрин, очистку фасадов, других наружных элементов зданий. Услуги включают также уборку снега с крыш, вывоз мусора, уборку прилегающих территорий. Все это выполняет квалифицированный персонал с использованием новейших средств, современных технологий уборки, материалов, подобранных отдельно для каждой поверхности с учетом ее технических, химических и физических свойств. И предоставляют перечень услуг, в которые входят: комплексная ежедневная уборка, чистка ковров, мебели и напольных мягких покрытий, химчистка и полировка напольных твердых покрытий, восстановление полов, выполненных из натуральных материалов. Дополнительно мы можем предложить постоянно пополняющийся перечень клининговых услуг. Профессиональные клининговые услуги мы выполняем в любое время, приемлемое для клиента, включая ночные часы и выходные дни. Клининг складов тоже пользуется спросом. Результат профессиональной уборки офисов превосходит все ожидания. Если офис обслуживает неаккуратная уборщица, закажите профессиональный клининг и получите в итоге чистоту и порядок за приемлемую цену. Эта услуга оказывается благодаря тому, что руководители теперь экономят деньги и время. Лучше заказать в специализированной клинике профессиональный клининг, чем убирать помещения силами персонала, что затратно и хлопотно. Наша компания обеспечивает регулярную влажную уборку, удаление пыли, мытье полов, жалюзи, радиаторов, чистка оргтехники, уход за цветами, вывоз мусора.