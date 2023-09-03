Химчистка – это физико-химическая обработка одежды и текстиля, когда, кроме воды, применяется растворитель. Ее основное назначение – удаление пятен и грязи, которые при обычной стирку не выводятся. О каждом из нас может рассказать внешний вид. Поэтому так важно следить за состоянием одежды. В выглаженных и чистых вещах можно чувствовать себя комфортно, они произведут впечатление на окружающих. Но не всегда домашние средства справляются с загрязнениями. Не можете отстирать кожаную куртку? На белоснежной блузке появилось жирное пятно? С любой проблемой поможет справиться профессиональная химчистка, которая предоставляет большой перечень услуг: дезинфекция, крахмаление, кондиционирование, выведение пятен с кожи, меха и любых тканей, профессиональная стирка, отбеливание, так же у нас есть и химчистка в Орле .

Какие услуги оказывает компания?

Сотрудники химчистки применяют абсолютно безопасные современные средства, новейшие технологии и оборудование. Кроме традиционных услуг, компания предлагает набор услуг по спецодежде. Мы предлагаем на определенный срок арендовать рабочую одежду. В стоимость аренды входят мелкий ремонт и еженедельная стирка. Компания предлагает также приобрести функциональную рабочую одежду. Особое внимание мы уделяем выбору тканей для пошива одежды. У нас можно заказать униформу для любой организации, на изготовление спецодежды компания принимает индивидуальные заказы. Мы выполняем также оперативную химчистку спецодежды организаций. Выполненные заказы оперативно доставляются в офис или на дом, это нужно оговорить при оформлении заказа или позвонить по телефону. Условия доставки можно узнать на сайте.

Какие преимущества имеет химчистка?

Если не желаете заниматься стиркой и глажкой постельного белья, штор, одежды, то эту работу выполнят сотрудники нашей химчистки. Они сделают вещи чистыми, продлят их срок службы. Компания имеет сертификат ISO 9001, подтверждающий уровень оказываемых услуг. Наши цены доступны клиентам с различным достатком. Мы предлагаем швейный ремонт одежды, глажение, чистку штор, постельных принадлежностей, ковров. Используем технологию деликатной аквачистки. В специальных машинах выполняется чистка с применением итальянских чистящих средств. С помощью аквачистки стираются даже детские игрушки. У нас предусмотрена экспресс химчистка. Такая услуга актуальна, когда срочно требуется вывести пятно на костюме. Чтобы стать членом клуба химчистки, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и получить круглосуточную поддержку.