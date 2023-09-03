Не каждый захочет иметь на своем участке беседку с остекленными окнами, дверями. Тем более, когда Ваш домик находится там, где лето продолжается четыре-пять месяцев года. Не каждый желает полностью закрываемую зеленью беседку. По этим причинам, шторы для беседок, веранд - актуальная тема разговора. Достаточно посмотреть на фотографии уличных штор для беседок и веранд и станет понятно, почему мы начали этот разговор. И даже Стеклянные веранды требуют таких штор, так что начнем. Какими бывают шторы для улицы Особенно интересными, в данном контексте, кажутся прозрачные или непрозрачные ПВХ - шторы. Также, завесы, изготовленные из природных материалов. Пластиковые шторы ПВХ очень практичны. Их Вы сможете помыть, они выдержат ветровые нагрузки, хорошо защитят от дождей, сделают пространство беседки зрительно открытым. В холодную температуру, шторы сдержат внутри тепло от камина или печи-барбекю. Материал, из которого изготавливаются шторы ПВХ, не потеряет своих качеств с температурой от -15 и до +50 градусов. Есть морозоустойчивые завесы. Их можно применять в спектре от -25 и до +30 градусов. Вот такие шторы и на зиму можно не снимать. Они дадут возможность использовать веранду в морозную непогоду. Изготовителями предоставляется не только прозрачный материал, но и различных цветовых гамм: голубого, желтого, зеленого цвета. Завесы защитят от ветра, дождя и от солнца. Сочетаясь с обдуманным интерьером, они создадут неповторимое внутреннее пространство. Производят шторы ПВХ компании, занимающиеся палатками, уличными маркизами, тентами. Шторы для беседки могут крепиться несколькими вариантами: скобами и ремешками. При помощи направляющих из роликов и алюминия, можно сделать раздвигающиеся шторы ПВХ. Завеса будет выполняться по размерам проема, в котором она будет находиться. Шторы ПВХ могут быть комбинированными. Два материала (прозрачный, непрозрачный) при производстве соединяются сваркой с помощью ТВЧ, получается прочный, тонкий шов. Что бы защититься от комаров, мошки, можете оформить заказ на двойные прозрачные шторы. Они состоят из москитной сетки, армированной пленки ПВХ. Сетка прочно закрепляется в проемах веранды. Насекомые не смогут в нее попасть. Прозрачная штора будет закрепляться в случае плохой погоды. Натуральные завесы Прозрачные пластиковые шторы, несмотря на удобство, востребованность, не всем понравятся. Многие говорят: веранда похожа на теплицу или тентованый автомобиль. Для таких хозяев, подойдут натуральные жалюзи в беседку (деревянные, бамбуковые). Также прозрачные шторы, собранные своими руками из всяческих шнуров, на которые нанизаны деревянные, стеклянные, металлические и проч. шарики, трубочки и т.д. Тут уже абсолютный простор для фантазии.