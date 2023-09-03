В нашей академия бизнес ассистентов и по всей стране успешно проходят семинары и бизнес тренинги, а также тренинги личностного роста. Компания занимается проведением и организацией обучающих программ по направлениям: тренинги личностного роста. Дополнительно предоставляются услуги: бесплатная предварительная диагностика по предлагаемым тренингам, консультирование по вопросам развития различных организаций, разработка нестандартных решений по заказу клиентов, сопровождение обучения персонала компании, консультирование по вопросам развития. Тренинги личностного роста успешно проводятся в Минске и выездные по заказам городов, мы всегда открыты к сотрудничеству. К каждому участнику у нас индивидуальный подход, тренинги сочетают формы индивидуальной и групповой работы. Такой специалист, как личный ассистент.

Что дают программы обучения?

Каждый выпускник после прохождения программы может беспрепятственно посещать программу в качестве ассистента, что позволяет закрепить опыт, который получен в процессе тренинга и получить новый. 200 практикующих высококвалифицированных тренеров по СНГ, Большой выбор тренеров с возможностью ассистирования на тренингах позволяет учиться у разных по практике и стилю специалистов, что дает возможность приобрести опыт и тренинги сделать более ценными. Разнообразие и взаимосвязь тренингов расширяют и дополняют опыт и знания разных программ, образуя целостную картину. Тренинги могут научить самостоятельно влиять на жизнь, улучшать качество. Часто, чтобы добиться изменений, недостаточно осознания причин. На тренингах создается атмосфера любви и доверия, поддержки, уважения, благодаря чему легче достичь целей участникам и тут поможет деловой телефонный этикет.

Для чего нужны тренинги?

Основная задача бизнес программ – помочь достигать необходимых результатов в профессиональной сфере, используя, основанные на уважении, сотрудничестве и взаимопонимании отношения. Тренинги необходимы для развития личностных качеств, программы направлены на приобретение знаний и выработку практических навыков, на создание внутренней мотивации у сотрудников. На запросы клиентов мы реагируем гибко при проведении корпоративных программ, тренингов и семинаров в открытом формате по актуальным темам. Мы сотрудничаем с тренерами из Белоруссии и стран СНГ, что позволяет варьировать цену, степень продвинутости, уникальности, новизны предлагаемых программ по запросам от розничных продавцов до руководителей и ТОР менеджеров.