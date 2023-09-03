Утепление эковатой - цена за м2 Способ штукатурного утепления фасадов - самый популярный на сегодняшний день, практически также известный даже непосвященным людям как и эковата. Еще его называют "система мокрого типа". Материалами для данного вида служат теплоудерживающий слой из плит, декоративный и армированный слои в последовательном порядке и эковата спб популяоно. В зависимости от используемых технологий, фасадные способы утепления можно разделить на три вида: легкую штукатурную; тяжелую; трехслойную. Легкая штукатурная система подразумевает использование панелей из пенополистирола и плиты и утепление эковатой цена за м2. При этом материалы обязательно должны быть из высококачественного материала. Панели и плиты прикрепляются к стене сплошным и ровным слоем с использованием клея и специальных дюбелей. Сверху, для хорошей защиты от негативных природных воздействий, утеплитель в виде штукатурки, которая наносится тонким, равномерным слоем. Толщина же всех пластов не должна быть больше 18 мм. В тяжелом способе плиту закрепляют с помощью анкеров с шарниром. Сверху накладывается арматурная сетка, изготовленная из нержавеющей стали. Она выполняет защитную функцию от температурах изменений для штукатурки, которая накладывается толстым слоем поверх всего. Панцирная толщина здесь составляет около 50 мм. В трехслойном способе утепления используется теплоудерживающий материал, который вставляют между ограждающими конструкциями. Первым слоем служит опорная стена,которая и берется за основу. Поверх нее кладется утеплитель, обладающий необходимыми свойствами и защищающий лицевой слой от внешнего воздействия. Внешнюю и несущую стены закрепляют между собой с помощью арматурных стержней. В качестве теплоизоляцинного сырья используется минеральная и стекловолоконная вата, пенополистироловые плиты. К основным преимуществам штукатурного утепления фасадов относятся: высокая защита от внешнего шума; долговечность; невоспламеняемость; легкость конструкций; отсутствие неприятных последствий, вызванных температурными изменениями. Также, достоинством данного типа можно назвать то, что вы можете подобрать декоративные и фактурные решения, применить элементы декора, например, таких как карнизы, пилястры, колонны и т.д. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





