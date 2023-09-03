Как приготовить кукурузный хлеб в домашних условиях.Важность правильного питания невозможно переоценить, ведь наш организм, собственно, и построен из тех макро- и микро- элементов и питательных веществ, которые мы ему поставляем в качестве пищи. Потребительская корзина разных народов может значительно варьировать в зависимости от условий, где они проживают: природные условия, традиции, уровень жизни и прочее. Но что интересно, практически все народы, населяющие нашу планету, используют в качестве основы хлебные изделия. Достаточно сказать, что историками установлено появление хлеба еще в эпоху неолита. Практически все древние народы, культура и образ жизни которых сегодня установлены, пользовались хлебными изделиями различного вида. Древние народы Китая, Индии, Египта, народы населявшие Американский континент, шумерская цивилизация,- все они питались хлебом, что подтверждается археологическими находками предметов обихода тех далеких времен. В простейшем варианте хлеб может выпекаться из теста, состоящего только из муки и воды, причем мука может производиться из практически любых зерновых культур: пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, кукуруза и прочее. Способ приготовления и рецепт чиабатты так же может быть различным, это и выпечка, и жарка, и паровая обработка. Конечно, наиболее распространенным способом приготовления хлеба является выпечка. За время своего существования хлеб, как один из основных продуктов питания человека, совершенствовался в рецептуре своего приготовления, широте использования ингредиентов. Современные хлебные отделы в супермаркетах представляют огромный ассортимент хлебной продукции, что не может не радовать, памятуя о затяжном продовольственном кризисе совкового периода. Но все-таки вся эта фабричная феерия не может сравниться с домашним приготовлением. В самом понятии домашней выпечки уже содержится что- то родное и дорогое для русской души. Хлеб для россиянина, как ни для какого другого народа является наиглавнейшим продуктом питания, здесь происходит сложение традиций и культуры нашего народа, все его национальные черты. В критические военные годы продовольственная корзина состояла практически из хлеба и воды. Ценность хлебных карточек помнят ветераны тех лет. Пожалуй что, о важности хлеба, вообще- то, уже все сказано, обратимся к вопросу популяризации домашней выпечки. Производители бытовой техники, как никто другой, очень тщательно исследуют конъюнктуру рынка и предлагают функциональные модели. Обратите внимание, какое многообразие бытовых хлебопечей представлено на наш выбор. Мировые производители всех известных брендов вкладывают свои усилия в этот рынок. Удобство и простота, доступность, конечно, представляют определенный интерес для домашнего хлебопечения, но и это не может отразить все многообразие мира домашней выпечки хлеба. Ведь для автоматической выпечки существуют определенные границы и в рецептуре и в используемых продуктах. И здесь все понятно, машина не может по определению учесть все наши пожелания. Итак, поговорим о домашней выпечке хлеба в духовке, как о самом доступном, особенно для городских жителей, способе приготовления, ведь, в принципе, хлеб можно приготовить и в русской печи, и в СВЧ- печи, да даже в походных условиях на костре. Так как мы все в душе не отказались бы от домашней выпечки хлеба, за это говорит и его пищевая ценность, и качество (с используемыми продуктами все понятно), и вкусовые преимущества, то уж, конечно, хотелось бы и приготовить что- нибудь этакое, чего уж точно не встретишь в обычной булочной. На Ваш суд хотим представить приготовление кукурузного хлеба, рецептов которого достаточно много, что говорит о его востребованности в настоящее время. Это , конечно же, хлеб, но хлеб очень вкусный и полезный. В нем содержатся витамины: А, А (РЭ), В1, В2, В3, В6, В9, В12, Бета- каротин, С, Е (ТЭ), К, РР, Холин; макроэлемены: кальций, калий, магний, фосфор, натрий; микроэлементы: железо, цинк, медь, селен, марганец. К достоинствам продукта так же относится максимальная сбалансированность энергетической ценности. Так министерство здравоохранения США рекомендует для правильного питания своим гражданам получать от пищи 60% калорий в углеводах, 30% в жирах, оставшиеся 10% в белках. Анализ кукурузного хлеба дал максимальное соответствие этим параметрам. Рассмотрим пару рецептов, как нам кажется, характерных для выпечки кукурузного хлеба в домашних условиях. Итак, кукурузный хлеб (безопарный способ). Состав продуктов: - питьевая вода- 210 мл.; - пшеничная мука- 350 гр.; - кукурузная мука- 150 гр.; - молоко - 6 ст. лож.; - дрожжи сухие - 1 чн. лож.; - соль - 1 чн. лож.; - сахар - 2 чн. лож.; - растительное масло - 1,5 ст. лож. Рецепт приготовления кукурузного хлеба: - кукурузную муку просеиваем и добавляем ⅔ стакана теплой воды (ни в коем случае не горячей!), размешиваем тщательно и оставляем на 15- 20 мин.; - в ⅓ стакана теплой воды добавляем сахар и дрожжи, размешиваем до полного растворения сахара и оставляем на 5- 10 мин.; - просеиваем кукурузную муку, добавляем в нее соль, молоко, дрожжевой раствор, набухшую кукурузную муку, растительное масло и вымешиваем тесто; - тесто вымешиваем 5- 10 мин. до состояния, когда оно станет мягким и эластичным, далее перекладываем его в емкость, накрываем пленкой или полотенцем и оставляем в теплом месте на 1,5- 2 часа; - когда тесто подойдет (увеличится в объеме вдвое) перекладываем на стол присыпанный мукой, формируем батон; - перекладываем батон на присыпанный кукурузной мукой противень и оставляем на 45 60 мин., тесто увеличится в объеме раза в 1,5- 2; - за 15 мин. до начала выпечки начинаем прогревать духовку до 220 град. Цел.; - выпекаем хлеб 25- 30 мин., после чего выкладываем на решетку, где он остывает около 20 мин. Кукурузный хлеб готов, приятного аппетита! Рассмотрим вариант кукурузного хлеба с беконом и чили. Ингредиенты: - пшеничная мука - 150 гр.; - кукурузная мука - 150 гр.; - разрыхлитель - 2 чн. лож.; - соль - ½ чн. лож.; - сода пищевая - ½ чн. лож.; - яйцо куриное - 2 шт.; - кефир или сметана - 180 мл.; - молоко - 180 мл.; - сливочное масло - 50 гр.; - бекон (сырокопченая грудинка) - 150 гр.; - перец чили халапеньо (маринованный, нарубленный) - 2 ст. лож. Сам рецепт: - мелко нарезаем бекон; - на медленном огне разогреваем сухую сковороду и жарим, помешивая,бекон до хрустящего состояния около 7 - 8 мин.; - смешиваем в емкости оба вида муки, соль, соду и разрыхлитель; - в отдельной посуде смешиваем кефир, молоко, растопленное сливочное масло и яйца, хорошо размешиваем и добавляем в мучную смесь, перемешиваем до однородного состояния; - добавляем бекон и перец и опять перемешиваем; - перекладываем в смазанную сливочным маслом форму и закладываем в разогретую до 200 град. Цел. духовку; - выпекаем 25 мин.; - подавать к столу теплым или полностью охлажденным. Приятного аппетита, пальчики оближешь! Повторяем, что рецептов достаточно много, мы лишь попытались передать саму идею кукурузного хлеба, разнообразие его приготовления и используемых продуктов. А то, что это качественный и вкусный хлеб, нет сомнений. В принципе применять можно различные специи и добавки, главное достоинство данного хлеба в применении кукурузной муки, именно она передает готовому продукту тот вкус и аромат, которые характерны только ему. Думаем, что со временем все начинают экспериментировать, поэтому и появляется такое многообразие рецептур. Качество хлеба определяется качеством продуктов, их свойствами. Домашняя выпечка, вообще, становится все более популярной, что обусловлено самой тенденцией современного мира. Мы стремимся качественно питаться, понимая все важность этого для нашего здоровья. Конечно же, присутствует и момент повышения уровня домашней культуры, приобщения к традициям нашего народа, многое определяется и доступностью продуктов и рецептов. Удачной выпечки Вам, друзья, радуйте родных и близких своими кулинарными достижениями!