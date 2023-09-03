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Смесь м300

Вчера, 09:46

Подготовленную заранее грунтоцементную смесь подвозят на место укладки, затем разравнивают нужным слоем по основанию, уплотняют и поливают. В качестве инертных материалов используют золу угольных отвалов, гарь, шлак, гранитную крошку. Применяется цемент М300. Составляющие часто смешивают с грунтом прямо на дорожном полотне, которое взрыхляют, рассыпают и перемешивают цемент, по шаблону разравнивают и уплотняют, добиваясь эластичности и нужного уплотнения верхнего слоя, сохраняя уклоны поверхности. Песчано-гравийные покрытия используют для дорожных работ и в качестве временных покрытий для редко посещаемых дорожек. Песчано-гравийную смесь заготавливают в естественных карьерах или с применением бетономешалок и смесителей с соблюдением пропорций составляющих с добавлением пиритовых добавок и глины-пушонки. Кстати у нас так же можно и смесь м300 купить.

Как можно замостить дорожки?

Дорожки для большого прохода людей можно замостить, применяя битый кирпич, булыжник, природный камень, различные плиты. Они долговечны и удобны. Песчано-гравийные дорожки выполняют на грунтовом основании несколькими способами: перемешиванием трех компонентов на полотне дороги или укладкой готовой смеси. Предпочтительнее использовать смесь, которая позволяет сразу начать разравнивать смеси нужной толщиной, поливать ее и укатывать дорожки к середине от края катками с проходом по одному месту пять раз. При другом способе на готовое полотно рассыпаются глина и песок ровными слоями, которые перемешиваются равномерно дисковой бороной или мотофрезой в сцепке с мотоботом. Для пешеходных дорожек толщина покрытия 12см, для автомобильных дорог до 30см. При двухслойном покрытии лесопарковых дорог для основания используют гравийную смесь с фракцией 40-120см. Кстати у нас так же есть.

Как выполняются покрытия?

Как показывает опыт дорожек с подобным покрытием в Скандинавских странах, однородность состава по толщине покрытия позволяет долго обходиться без ремонта дорожек, несмотря на интенсивную эксплуатацию. Такие покрытия предназначены для транспортной сети садово-парковых объектов и жилых кварталов, но могут применяться на других объектах. Используемые методы укладки и материалы более сложные, поскольку являются многослойными, которые включают подстилающий слой щебня от проектной толщины и верхний слой, состоящий из высевок гранита с фракцией до 10мм. Песчаный подстилающий слой предусматривается на глинистом основании и является одновременно дренирующим. Он состоит из песков с высокой степенью фильтрации. Толщина уплотнения должна соответствовать проекту. Для придания оптимальной влажности песку, его поливают перед укладкой.

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