Проект бани из бруса Компания строит под ключ бани из бруса более 15 лет. Мы получаем много благодарностей за построенные бани от наших заказчиков. Все работы выполняются с соблюдением технологии как и проект бани из бруса. Обшивка внутри парной выполняется из осины, потолок и стены прокладываются фольгой. Стены отлично держат тепло и в помещении находиться очень комфортно. Мы занимаемся также установкой печей. Для создания брусовой бани можем предложить различного дизайна и мощности печи. Для Вас мы построим красивую и надежную баню из бруса, в которой приятно отдохнуть душой и телом. Для этого необходимо выбрать подходящий проект и, с учетом пожеланий заказчика, мы согласовываем смету на строительство. Если имеется индивидуальный проект, мы поможем с его реализацией и определим необходимые расходы. На дома из бревна цена будет ниже. Какие материалы необходимы для строительства бани? Следует отметить, что строительство под ключ бани из бруса обойдется недорого, а радовать уютом она будет долгие годы. Мы строим бани из профилированного бруса. Его достоинства хорошо знакомы профессиональным строителям. Благодаря специальному распилу древесины получают крепления шип-паз, что дает возможность части стены прочно соединять между собой. Изготавливается профилированный брус из цельного бревна, что гарантирует отсутствие клеев и смесей в составе пиломатериала. Подобная баня прекрасно держит тепло, уникальные свойства натуральной древесины позволяют создавать умиротворяющую и комфортную атмосферу. В ходе строительства, внутренняя обшивка выполняется осиновой вагонкой. Эта древесина идеально подходит для саун и парных: осина не имеет запаха, не темнеет, при высокой температуре не перегревается. Вагонка из осины доступна по цене. Какие типы печей устанавливаются при строительстве бани? Предлагаемые проекты бань предусматривают установку различных печей, имеющих разные эксплуатационные характеристики. Предлагаем установить печь-каменку, которая распределяет мощность на нагрев воздуха и камней очень эффективно, создавая в бане идеальный баланс влажности и жара, что очень важно для тех, кто предпочитает традиционную русскую баню. Оригинальной конструкции конвекторами оснащены печи сетки, которые могут быстро нагревать до необходимой температуры помещение парной. При строительстве брусовой бани по желанию клиента можно установить печи, которые работают на дровах или на газе. Двухэтажные бани – прекрасный вариант для организации, кроме бани, комфортного помещения для отдыха. Площадь такие бани занимают такую же, что полезно, когда пространство участка ограничено. По материалам https://brus-doma44.ru/. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





