Наша компания выполняет ремонт домов от разработки дизайн-проекта до сдачи квартиры под ключ. Если перед вами стоит задача выполнения ремонта дома, то хотелось бы чтобы ремонт был выполнен качественно, быстро и недорого. Знакомая ситуация? Вы приобрели коттедж или загородный дом и следующим этапом идет создание красивого, функционального интерьера, разработка и монтаж инженерных систем. Конечно, ремонтные и отделочные работы. Так, зачем сажать свою жизнь, если можно обратиться к специалистам. Наша компания одна из самых известных организаций по ремонту домов, доказавшая свой профессионализм более чем на 1000 объектах и устройство пола в Туле для нас не проблема.

Вы спросите почему именно наша компания?

Ведь на рынке много других компаний, а причин множество. Мы работаем только по официальному договору к которому предлагается специальная смета как на работы, так и на материалы. Компания дает гарантию, что после подписания договора, стоимость не изменится даже, если материалы повысятся в цене. Ремонт различных классов сооружений: магазинов, офисов, жилых домов. Юридическая ответственность и сертифицированные специалисты. Работая с нами, вы сможете избежать не соблюдение сроков выполнения работ, а также перерасход. Полный спектр услуг по ремонту от профессионалов. От качественного монтажа дверей до укладки ламината и устройства полов.

Нет времени придумать дизайн своей квартиры?

Наши опытные специалисты сделают для вас дизайн проект с учетом ваших пожеланий, количества домочадцев и их образа жизни. Мы воплощаем идеи любой сложности и готовы провести ремонт под ключ или выполнить один или несколько видов работ: покраска стен, поклейка обоев. Устройство полов: ламинат, теплый пол, наливные полы, сантехнические работы, установка душевой кабины и кухни. Мы работаем с вами в одном городе и каждый проект выполнен на совесть, так как дорожим своей репутацией и любим свою работу. Обращайтесь к нам, и мы проконсультируем вас по материалам, срокам и стоимости. Мы гарантируем качество своей работы. Можно много рассказывать о качестве выполнения работ нашими мастерами, но лучше увидеть реализованные проекты и отзывы наших клиентов.