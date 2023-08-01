Едем в путешествие

Практически каждого человека периодически посещает мысль, что неплохо было бы отправиться в путешествие по Узбекистану, но со временем люди начинают планировать что-то другое, и как результат финансы перенаправляются в другие направления, хотя один раз в год можно просто попутешествовать. Итак, сейчас мы будем говорить глупости, но эти глупости могут позволить вам хоть раз в год путешествовать, при чем мы подразумеваем как минимум другую страну, например Узбекистан от https://wai-wai.ru/tury/iran-april/ .

Финансовая сторона

Понятное дело, что когда вы начинали планировать, то вы прикидываете сколько вам необходимо денег, чтобы поехать всей семьей. Многие начинают откладывать, но когда не получается собрать данная сумма тратиться на совсем другое. Хотя можно было бы просто подождать еще год и продолжить откладывать и в середине второго года получить необходимую сумму. Второй момент, если вы спланировали и прикинули сумму, то смело можете увеличивать ее на 25% и тогда вы выйдете к более реальной сумме. Как мы говорили, люди не поехав начинают тратить деньги по другим направлениям и это неправильно, необходимо понимать, что сумма, которую вы откладываете на поездку, она только на поездку. Конечно, существуют исключения, но тут необходимо подумать, а где финансы, которые вы откладывали на чёрный день? Но это вопрос уже семейного бюджета. Про это можно поговорить в другой раз.

Сторона планирования

Стоит заметить, что многие люди начинают планировать поездку за неделю до отпуска, с одной стороны это логично, потому что это дает уверенность, что поездка однозначно состоится, но при этом с другой стороны, если вы начнете планировать заранее, то поездка может стать намного выгоднее. Поскольку если начать оплачивать поездку на 5-6 месяцев раньше, то и цена меньше, и платить можно частями, что не напрягает семейный бюджет. Конечно, можно весь отпуск пробыть в чемоданном режиме и уехать по горячей путевке, многие, кстати, так и делают, но ведь можно и не поехать. Потому оптимальный вариант — это составить список куда вы хотите поехать, потому что, зная куда вы хотите, вы можете начинать искать оптимальной стоимости. Довольно часто многие люди не берут во внимание, что в этом году можно поехать в ближние места, чтобы потратить не все деньги, а на следующий год соединив остатки этого года и отложенное в следующем поехать куда-то в более привлекательные места. И вот так можно чередовать такие поездки и не забывайте про экскурсии, ведь побывать в Египте и не увидеть пирамид – это совсем не правильно.